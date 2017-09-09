Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
04:44
Юрий Гаврилов: к сожалению, результаты нашего чемпионата мало о чем говорят, наши команды просто варятся в собственном соку (7)
Юрий Гаврилов: к сожалению, результаты нашего чемпионата мало о чем говорят, наши команды просто варятся в собственном соку (7)
Вчера 23:45
"ПСЖ" с крупным счетом обыграл "Метц"
"ПСЖ" с крупным счетом обыграл "Метц"
Вчера 23:44
"Дерби Каунти" разгромил "Халл Сити" со счетом 5:0 (21)
"Дерби Каунти" разгромил "Халл Сити" со счетом 5:0 (21)
Вчера 23:42
Юрген Клопп: рад, что трансферное окно закрылось
Юрген Клопп: рад, что трансферное окно закрылось
Вчера 23:25
"РБ Лейпциг" взял верх над "Гамбургом" (1)
"РБ Лейпциг" взял верх над "Гамбургом" (1)
Вчера 23:22
"Торпедо" забило 9 голов пензенскому "Зениту"
"Торпедо" забило 9 голов пензенскому "Зениту"
Вчера 23:14
Килиан Мбаппе отличился первым голом за "ПСЖ" (1)
Килиан Мбаппе отличился первым голом за "ПСЖ" (1)
Вчера 23:02
Валерий Масалитин: у ЦСКА будут шансы в игре с "Бенфикой", но их ещё реализовать надо (3)
Валерий Масалитин: у ЦСКА будут шансы в игре с "Бенфикой", но их ещё реализовать надо (3)
Стадион "Лужники" принял первые соревнования после реконструкции
На стадионе "Лужники" сегодня прошли первые соревнования после завершения реконструкции арены к чемпионату мира-2018.
Перед началом церемонии старта тура кубка чемпионата мира на главной арене прошел детский турнир, организованный Москомспортом. В соревнованиях, приуроченных к празднованию дня города Москвы, приняли участие 1500 детей из спортивных школ Москвы, а также победители региональных турниров "Кожаный мяч" из городов, через которые пройдет тур кубка мира, передает welcome2018.
Перед началом церемонии старта тура кубка чемпионата мира на главной арене прошел детский турнир, организованный Москомспортом. В соревнованиях, приуроченных к празднованию дня города Москвы, приняли участие 1500 детей из спортивных школ Москвы, а также победители региональных турниров "Кожаный мяч" из городов, через которые пройдет тур кубка мира, передает welcome2018.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.