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Стадион "Лужники" принял первые соревнования после реконструкции

На стадионе "Лужники" сегодня прошли первые соревнования после завершения реконструкции арены к чемпионату мира-2018.

Перед началом церемонии старта тура кубка чемпионата мира на главной арене прошел детский турнир, организованный Москомспортом. В соревнованиях, приуроченных к празднованию дня города Москвы, приняли участие 1500 детей из спортивных школ Москвы, а также победители региональных турниров "Кожаный мяч" из городов, через которые пройдет тур кубка мира, передает welcome2018.

Теги: Лужники
Сегодня, 14:24
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