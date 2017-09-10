Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
20:55
"Динамо" СПб уступило "Авангарду" (1)
"Динамо" СПб уступило "Авангарду" (1)
20:01
Анзор Кавазашвили: приятно, что играют Квинси и Адриано, но почему в атаке «Спартака» нет ни одного российского игрока?
Анзор Кавазашвили: приятно, что играют Квинси и Адриано, но почему в атаке «Спартака» нет ни одного российского игрока?
17:02
Владимир Рыков: нас многие эксперты на "Матч ТВ" уже отправили куда-то... Но нас рано списывать (видео)
Владимир Рыков: нас многие эксперты на "Матч ТВ" уже отправили куда-то... Но нас рано списывать (видео)
16:56
"Динамо" - "Зенит": оценки игроков (3)
"Динамо" - "Зенит": оценки игроков (3)
16:53
Антон Шунин: "Зенит" - главный претендент на чемпионство? Конечно. А вы не видите это? (видео) (7)
Антон Шунин: "Зенит" - главный претендент на чемпионство? Конечно. А вы не видите это? (видео) (7)
16:15
Роберто Манчини: второй тайм мне очень понравился, у нас было огромное количество моментов (15)
Роберто Манчини: второй тайм мне очень понравился, у нас было огромное количество моментов (15)
15:08
Тимур Журавель: было бы интересно сделать интервью с Григоряном, но сначала пусть вернется в РФПЛ (2)
Тимур Журавель: было бы интересно сделать интервью с Григоряном, но сначала пусть вернется в РФПЛ (2)
"Локомотив" не обогнал "Зенит". Как Юрий Семин упустил победу в Грозном
Сыграв вничью в Грозном с "Ахматом", "Локомотив" не сумел подняться на первую строчку чемпионата и сместить оттуда питерский "Зенит". Команда Юрия Семина упустила победу на последних минутах матчах. Об игре в Грозном в материале Rusfootball.info.
Тот факт, что после восьми туров "Локомотив" будет отставать от лидера чемпионата лишь на одно очко, можно смело называть главной сенсацией на старте. Юрий Семин, несмотря на серьезные кадровые проблемы, раскрыл все внутренние резервы команды . Джеферсон Фарфан сейчас переживает вторую молодость, а Мануэл Фернандеш и братья Миранчуки – лучшие полузащитники чемпионата на данный момент. Под конец трансферного окна "Локомотив" успел укрепиться португальцем Эдером и намерен продолжить борьбу за первое место. Цель, конечно, высокая, но кто сейчас ставит перед собой слабые задачи? "Ахмат", например, после стартовых трех туров уже видел себя в Лиге Европы следующего сезона. Но четыре поражения подряд не могли не ударить по амбициям грозненской команды. Олег Кононов вполне мог остаться без должности в клубе, но "Ахмат" собрался и в прошлом туре на выезде одолел ЦСКА. Грозненцам помогла судейская ошибка, но кто теперь об этом вспомнит весной на финише турнира.
Юрий Семин предложил своему коллеге Олегу Кононову атакующий состав. И Миранчуки, и Мануэл Фернандеш, и Джеферсон Фарфан, и новичок Эдер появились на поле с первых минут. Опорная зона была доверена Игорю Денисову, а Дмитрий Тарасов был оставлен в запасе. У "Ахмата" место в атаке занял Аблай Мбенг, восстановившийся от травмы. В остальном, состав грозненской команды угадывался с точностью до позиций игроков на поле.
Глава Чечни Рамзан Кадыров отошел от традиции и сделал подарки футболистам "Ахмата" еще до матча. Магомед Митришев, Заур Садаев и Ризван Уциев стали владельцами новых "Мерседесов". Первый – в честь дня рождения, остальные – за преданность грозненской команде. Щедрые дары, безусловно, мотивировали и других игроков. "Ахмат", выдержав стартовое давление "Локомотива", взял инициативу и стал терзать оборону москвичей быстрыми атаками. Несмотря на нелучшее качество газона в Грозном, игра команды Олега Кононова не сваливалась на высокие забросы, а, по большей части, развивалась именно низом. В скорости у нападающих "Ахмата" было преимущество по сравнению с Соломоном Кверквелией и его партнерами, поэтому на помощь лидеру обороны "Локомотива" опускались и другие партнеры. Это сказывалось на атакующем потенциале "железнодорожников", которые теряли в количестве при собственных выпадах.
Зато на помощь команде Юрия Семина приходили стандарты. После одного из угловых Евгений Городов ошибся, играя на выходе, что едва не привело к голу Неманьи Пейчиновича. Этот момент стал самым опасным в первом тайме. И ведь нельзя сказать, что игра соответствовала скучным нулям на табло. Напротив, темп, который пытался навязать "Ахмат" смотрелся вполне симпатично. "Локомотив" же старался скорости сбавить. Москвичи больше владели мячом, да и по точности передач имели перевес. При этом гости практически не доводили мяч до Эдера, в первые сорок пять минут оставив чемпиона Европы без должного внимания.
Второй тайм начался без изменений в составах команд. "Ахмат" продолжил гнуть свою линию, разыгрывая быстрые атаки на ворота "Локомотива". И на пятьдесят третьей минуте Аблай Мбенг отправил-таки мяч в сетку ворот Гилерме. Но гол грозненцев был отменен из-за офсайда у нападающего хозяев. Через буквально минуту мяч уже оказался в воротах Евгения Городова. И снова стандарт, подача Мануэла Фернандеша, и Родолфо, выпрыгнув выше всех в своей штрафной, стал автором автогола. Теперь уже "Ахмату" не было смысла отсиживаться в обороне. Грозненцы навалились на владения Гилерме с новой силой, особенно после замен от Олега Кононова.
Юрий Семин за полчаса до окончания матча решил укрепить опорную зону, убрав с поля Эдера и выпустив Дмитрия Тарасова. В созидании у "Ахмата" сразу стали возникать сложности. А "Локомотив" едва не забил второй после нового стандарта. Тарас Михалик подключился на угловой и здорово пробил после подачи Мануэла Фернандеша. Крестовина позволила хозяевам избежать второго мяча в свои ворота. "Локомотив" очень уверенно оборонялся в последние минуты. При этом "железнодорожники", получая мяч, не торопились с ним расставаться. Поэтому и процент по владению мячом остался примерно таким же, что и в первом тайме. Юрий Семин своими заменами и перестановками пытался "засушить" результат и избежать навала. Но "Локомотиву" не хватило сил и эмоций. Вышедший на замену у "Ахмата" Раванелли удачно поймал мяч за пределами штрафной и пробил неотразимо для Гилерме. Гол вдохновил грозненцев, и уверенная игра гостей в обороне растворилась. "Ахмат" закидал владения соперника подачами, но счет так и остался ничейным.
Несколько минут отделили "Локомотив" от лидерства в РФПЛ. Было видно, что в концовке команда Юрия Семина подсела, в первую очередь, в физическом плане. И перед стартом в Лиге Европы это должно стать тревожным звонком для тренерского штаба москвичей. Два матча в неделю - это совершенно другая нагрузка на футболистов. "Ахмат" снова подтвердил, что кризис в команде закончился. Таких волевых результатов в надломленных коллективах не добиваются.
"Ахмат": Городов, Уциев, Родолфо, Семёнов, Мохаммади, Иванов (Раванелли, 82), Бериша (Лео, 61), Швец, Сильва, Митришев, Мбенг (Садаев, 61).
"Локомотив": Гилерме, Кверквелия, Михалик, Пейчинович (Лео, 65), И. Денисов, Игнатьев, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук (Баринов, 82), Фернандеш, Фарфан, Эдер (Тарасов, 63).
Андрей Мордовин, Rusfootball.info
Тот факт, что после восьми туров "Локомотив" будет отставать от лидера чемпионата лишь на одно очко, можно смело называть главной сенсацией на старте. Юрий Семин, несмотря на серьезные кадровые проблемы, раскрыл все внутренние резервы команды . Джеферсон Фарфан сейчас переживает вторую молодость, а Мануэл Фернандеш и братья Миранчуки – лучшие полузащитники чемпионата на данный момент. Под конец трансферного окна "Локомотив" успел укрепиться португальцем Эдером и намерен продолжить борьбу за первое место. Цель, конечно, высокая, но кто сейчас ставит перед собой слабые задачи? "Ахмат", например, после стартовых трех туров уже видел себя в Лиге Европы следующего сезона. Но четыре поражения подряд не могли не ударить по амбициям грозненской команды. Олег Кононов вполне мог остаться без должности в клубе, но "Ахмат" собрался и в прошлом туре на выезде одолел ЦСКА. Грозненцам помогла судейская ошибка, но кто теперь об этом вспомнит весной на финише турнира.
Юрий Семин предложил своему коллеге Олегу Кононову атакующий состав. И Миранчуки, и Мануэл Фернандеш, и Джеферсон Фарфан, и новичок Эдер появились на поле с первых минут. Опорная зона была доверена Игорю Денисову, а Дмитрий Тарасов был оставлен в запасе. У "Ахмата" место в атаке занял Аблай Мбенг, восстановившийся от травмы. В остальном, состав грозненской команды угадывался с точностью до позиций игроков на поле.
Глава Чечни Рамзан Кадыров отошел от традиции и сделал подарки футболистам "Ахмата" еще до матча. Магомед Митришев, Заур Садаев и Ризван Уциев стали владельцами новых "Мерседесов". Первый – в честь дня рождения, остальные – за преданность грозненской команде. Щедрые дары, безусловно, мотивировали и других игроков. "Ахмат", выдержав стартовое давление "Локомотива", взял инициативу и стал терзать оборону москвичей быстрыми атаками. Несмотря на нелучшее качество газона в Грозном, игра команды Олега Кононова не сваливалась на высокие забросы, а, по большей части, развивалась именно низом. В скорости у нападающих "Ахмата" было преимущество по сравнению с Соломоном Кверквелией и его партнерами, поэтому на помощь лидеру обороны "Локомотива" опускались и другие партнеры. Это сказывалось на атакующем потенциале "железнодорожников", которые теряли в количестве при собственных выпадах.
Зато на помощь команде Юрия Семина приходили стандарты. После одного из угловых Евгений Городов ошибся, играя на выходе, что едва не привело к голу Неманьи Пейчиновича. Этот момент стал самым опасным в первом тайме. И ведь нельзя сказать, что игра соответствовала скучным нулям на табло. Напротив, темп, который пытался навязать "Ахмат" смотрелся вполне симпатично. "Локомотив" же старался скорости сбавить. Москвичи больше владели мячом, да и по точности передач имели перевес. При этом гости практически не доводили мяч до Эдера, в первые сорок пять минут оставив чемпиона Европы без должного внимания.
Второй тайм начался без изменений в составах команд. "Ахмат" продолжил гнуть свою линию, разыгрывая быстрые атаки на ворота "Локомотива". И на пятьдесят третьей минуте Аблай Мбенг отправил-таки мяч в сетку ворот Гилерме. Но гол грозненцев был отменен из-за офсайда у нападающего хозяев. Через буквально минуту мяч уже оказался в воротах Евгения Городова. И снова стандарт, подача Мануэла Фернандеша, и Родолфо, выпрыгнув выше всех в своей штрафной, стал автором автогола. Теперь уже "Ахмату" не было смысла отсиживаться в обороне. Грозненцы навалились на владения Гилерме с новой силой, особенно после замен от Олега Кононова.
Юрий Семин за полчаса до окончания матча решил укрепить опорную зону, убрав с поля Эдера и выпустив Дмитрия Тарасова. В созидании у "Ахмата" сразу стали возникать сложности. А "Локомотив" едва не забил второй после нового стандарта. Тарас Михалик подключился на угловой и здорово пробил после подачи Мануэла Фернандеша. Крестовина позволила хозяевам избежать второго мяча в свои ворота. "Локомотив" очень уверенно оборонялся в последние минуты. При этом "железнодорожники", получая мяч, не торопились с ним расставаться. Поэтому и процент по владению мячом остался примерно таким же, что и в первом тайме. Юрий Семин своими заменами и перестановками пытался "засушить" результат и избежать навала. Но "Локомотиву" не хватило сил и эмоций. Вышедший на замену у "Ахмата" Раванелли удачно поймал мяч за пределами штрафной и пробил неотразимо для Гилерме. Гол вдохновил грозненцев, и уверенная игра гостей в обороне растворилась. "Ахмат" закидал владения соперника подачами, но счет так и остался ничейным.
Несколько минут отделили "Локомотив" от лидерства в РФПЛ. Было видно, что в концовке команда Юрия Семина подсела, в первую очередь, в физическом плане. И перед стартом в Лиге Европы это должно стать тревожным звонком для тренерского штаба москвичей. Два матча в неделю - это совершенно другая нагрузка на футболистов. "Ахмат" снова подтвердил, что кризис в команде закончился. Таких волевых результатов в надломленных коллективах не добиваются.
Чемпионат России
9 тур
"Ахмат" - "Локомотив" 1:1
Голы: Раванелли, 84 - Родолфо, 55 (аг)
9 тур
"Ахмат" - "Локомотив" 1:1
Голы: Раванелли, 84 - Родолфо, 55 (аг)
"Ахмат": Городов, Уциев, Родолфо, Семёнов, Мохаммади, Иванов (Раванелли, 82), Бериша (Лео, 61), Швец, Сильва, Митришев, Мбенг (Садаев, 61).
"Локомотив": Гилерме, Кверквелия, Михалик, Пейчинович (Лео, 65), И. Денисов, Игнатьев, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук (Баринов, 82), Фернандеш, Фарфан, Эдер (Тарасов, 63).
Андрей Мордовин, Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.