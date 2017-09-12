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Джорджо Кьеллини и Марио Манджукич не сыграют с "Барселоной"

Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини и нападающий Марио Манджукич не сыграют матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с "Барселоной", сообщает пресс-служба туринского клуба.

Джорджо Кьеллини продолжает восстанавливаться после травмы, которую получил еще в расположении сборной Италии 1 сентября. Манджукич травмировался в матче 3-го тура Серии А с "Кьево" (3:0).

Напомним, что также не сыграют Сами Хедира, Клаудио Маркизио, Бенедикт Хёведес и Хуан Куадрадо.
Теги: Манджукич Кьеллини Ювентус Барселона
Сегодня, 03:06
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