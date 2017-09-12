Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как выступит "Спартак" в групповом этапе Лиги Чемпионов?
Показать все опросы

Новости партнеров

Никита Симонян: я соскучился по "Спартаку" в Лиге чемпионов

Первый вице-президент РФС Никита Симонян оценил шансы ЦСКА и "Спартака" в Лиге чемпионов.

"Я желаю ЦСКА и "Спартаку" успешно выступить в Лиге чемпионов. У меня нет сомнений, что обе наши команды могут выйти в 1/8 финала, несмотря на то что соперники в группах серьёзные. Самое главное – хорошо подготовиться и играть в свой футбол.

Сейчас уже почти не осталось слабых команд, поэтому нужно к каждой игре подходить очень ответственно. Всё в руках и ногах наших команд. Я соскучился по "Спартаку" в Лиге чемпионов, поэтому пусть он проявит себя", - цитирует Симоняна "Чемпионат".
Теги: Симонян Спартак
Сегодня, 10:26
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.