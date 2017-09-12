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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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11:55
Руслан Нигматуллин: должно произойти чудо, чтобы ЦСКА или "Спартак" попали в 1/8 финала ЛЧ (2)
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08:51
Станислав Черчесов: Кокорин женился, ребенок появился, возможно, это его чуть-чуть сподвигло (1)
Станислав Черчесов: Кокорин женился, ребенок появился, возможно, это его чуть-чуть сподвигло (1)
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Андрей Будогосский: видеофрагмент матча "Тосно" - "Анжи" не убеждает в том, что мяч покинул пределы поля (14)
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Андрей Будогосский: если господину Муравьеву некогда читать правила игры, пусть приходит на бесплатные занятия (2)
01:59
Станислав Черчесов: Дзюба? Нам надо подумать, нужны ли нам габаритные форварды на ЧМ-2018 или нет (16)
Станислав Черчесов: Дзюба? Нам надо подумать, нужны ли нам габаритные форварды на ЧМ-2018 или нет (16)
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Диего Симеоне: наша задача - выиграть Лигу чемпионов (1)
Диего Симеоне: наша задача - выиграть Лигу чемпионов (1)
Наставник сборной Северной Ирландии арестован за вождение в пьяном виде
Главный тренер сборной Северной Ирландии Майкл О'Нил арестован за вождение в пьяном виде, передает The Scottish Sun.
О'Нил должен будет прийти в суд 10 октября для дачи показаний. Специалист возглавляет команду Северной Ирландии с 2012 года.
Газета.Ru
О'Нил должен будет прийти в суд 10 октября для дачи показаний. Специалист возглавляет команду Северной Ирландии с 2012 года.
Газета.Ru
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