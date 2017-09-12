Наставник сборной Северной Ирландии арестован за вождение в пьяном виде

Главный тренер сборной Северной Ирландии Майкл О'Нил арестован за вождение в пьяном виде, передает The Scottish Sun.О'Нил должен будет прийти в суд 10 октября для дачи показаний. Специалист возглавляет команду Северной Ирландии с 2012 года.