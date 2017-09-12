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Наставник сборной Северной Ирландии арестован за вождение в пьяном виде

Главный тренер сборной Северной Ирландии Майкл О'Нил арестован за вождение в пьяном виде, передает The Scottish Sun.

О'Нил должен будет прийти в суд 10 октября для дачи показаний. Специалист возглавляет команду Северной Ирландии с 2012 года.

Газета.Ru
Теги: Сборная Северной Ирландии
Сегодня, 11:35
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(0)
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 11:56) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
смысл арестовывать ирландца за пьянку. не понимаю


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1:5 - так выглядит тяжёлый рынок
Регистрация: 8.09.2008
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