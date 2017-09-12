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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Евгений Алдонин: ничья в гостях у "Бенфики" будет для ЦСКА позитивным моментом
Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин в преддверии матча первого тура группового раунда Лиги чемпионов «Бенфика» - ЦСКА в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой объяснил, почему в матче с португальской командой его устроил бы ничейный результат, а также поделился ожиданиями от старта в еврокубках других отечественных клубов.
- Стартовый матч в Лиге чемпионов всегда имеет особое значение. «Бенфика» - очень серьезный соперник. И, конечно, легкой прогулки в этой игре у ЦСКА точно не будет, - сказал Алдонин. - Думаю, что даже ничейный результат будет воспринят как довольно позитивный момент. Поэтому самое главное — не проиграть первый матч. В том, что ЦСКА способен это осуществить, я не сомневаюсь. А то, что «Бенфика» - команда, способная попить кровь у любого суперклуба в Европе, все, конечно же, тоже прекрасно понимают.
- Не самая лучшая игра красно-синих в матче с пермским «Амкаром» в минувшую пятницу накануне встречи с «Бенфикой» не настораживает?
- Лига чемпионов — особый турнир: думаю, что качество футбола здесь будет совершенно другим. Во-первых, в Перми всегда не так-то просто играть: соперник большим количеством обороняется, и не всегда матчи получаются зрелищными. Но так или иначе ЦСКА одержал победу с минимальным счетом. Игра забывается, а результат остается. А что касается Лиги чемпионов, то там всегда замечательная атмосфера на стадионе, и думаю, что игроки постараются показать свой лучший футбол. Я даже не сомневаюсь, что и качество, и скорости у них будет совершенно другими.
- Вы сказали, что хорошим результатом для ЦСКА будет ничья. Шансов на победу немного?
- Мне бы хотелось, чтобы игра закончилась с любым счетом в пользу армейцев. Но, думаю, что им будет непросто играть в гостях у соперника. Так что если даже вничью сыграют, я буду не то что бы доволен, но удовлетворен результатом. Но при этом, конечно, очень важно, какое качество игры продемонстрируют армейцы. Понимаете, ничьи ведь тоже бывают разные. Если ничего не получается, но добываются очки, то, конечно, это положительный результат. А бывает так, что игра идет, а победы нет.
- В среду другой российский клуб - «Спартак» - на выезде в Лиге чемпионов встретится с загадочным словенским «Марибором»...
- То, что в первом туре спартаковцы встречаются с командой, которая считается одним из аутсайдеров, наверное, положительный для них момент. Конечно, на старте группового этапа перед встречей с «Ливерпулем» хорошо взять три очка. С другой стороны, в групповой этап Лиги чемпионов слабые команды не выходят. Так что «Спартаку» нужно держать ухо востро. Легкой эта встреча для них, уверен, тоже не будет. То, что «Спартаку» «Марибор» по силам — это безусловно. Но многое будет зависеть и от удачи, и от того, какой потенциал обе команды продемонстрируют в атаке.
- «Зениту» в первом туре группового этапа Лиги Европы выпало играть с македонским «Вардаром». После неудачи ЦСКА в противостоянии с этим клубом в квалификационном раунде Лиги чемпионов в 2003 году название этой команды стало для многих наших поклонников футбола чуть ли не нарицательным. Многие опасаются команд, которые, казалось бы, заведомый фаворит должен уверенно обыгрывать.
- По сути, о предстоящем матче можно сказать то же, что и встрече «Спартака» с «Марибором»: не бывает в еврокубках слабых команд. Что касается «Вардара», то пусть мы и хорошо знаем название этого клуба, но по составу нам эта команда знакома мало. Естественно, в любом матче надо прикладывать максимум усилий, чтобы добиться желаемого результата. Если никто не будет «Вардар» напрягать, не будет выкладываться и создавать моменты, то победы не видать. Так что к матчу с «Вардаром», конечно, нужно отнестись со всей серьезностью.
- Что думаете по поводу шансов «Локомотива» в гостевой встрече Лиги Европы с «Копенгагеном»?
- В Дании всегда росла и растет неплохая молодежь. В целом, конечно, «Копенгаген» - клуб достаточно известный в Европе. Но «Локомотиву» сегодня, думаю, вполне по силам обыграть соперника, так же, как и «Зениту» справиться с «Вардаром». Думаю, что в принципе жеребьевка еврокубков сулит всем нашим клубам неплохие перспективы. Вопрос в том, воспользуются ли они шансом?
- Стартовый матч в Лиге чемпионов всегда имеет особое значение. «Бенфика» - очень серьезный соперник. И, конечно, легкой прогулки в этой игре у ЦСКА точно не будет, - сказал Алдонин. - Думаю, что даже ничейный результат будет воспринят как довольно позитивный момент. Поэтому самое главное — не проиграть первый матч. В том, что ЦСКА способен это осуществить, я не сомневаюсь. А то, что «Бенфика» - команда, способная попить кровь у любого суперклуба в Европе, все, конечно же, тоже прекрасно понимают.
- Не самая лучшая игра красно-синих в матче с пермским «Амкаром» в минувшую пятницу накануне встречи с «Бенфикой» не настораживает?
- Лига чемпионов — особый турнир: думаю, что качество футбола здесь будет совершенно другим. Во-первых, в Перми всегда не так-то просто играть: соперник большим количеством обороняется, и не всегда матчи получаются зрелищными. Но так или иначе ЦСКА одержал победу с минимальным счетом. Игра забывается, а результат остается. А что касается Лиги чемпионов, то там всегда замечательная атмосфера на стадионе, и думаю, что игроки постараются показать свой лучший футбол. Я даже не сомневаюсь, что и качество, и скорости у них будет совершенно другими.
- Вы сказали, что хорошим результатом для ЦСКА будет ничья. Шансов на победу немного?
- Мне бы хотелось, чтобы игра закончилась с любым счетом в пользу армейцев. Но, думаю, что им будет непросто играть в гостях у соперника. Так что если даже вничью сыграют, я буду не то что бы доволен, но удовлетворен результатом. Но при этом, конечно, очень важно, какое качество игры продемонстрируют армейцы. Понимаете, ничьи ведь тоже бывают разные. Если ничего не получается, но добываются очки, то, конечно, это положительный результат. А бывает так, что игра идет, а победы нет.
- В среду другой российский клуб - «Спартак» - на выезде в Лиге чемпионов встретится с загадочным словенским «Марибором»...
- То, что в первом туре спартаковцы встречаются с командой, которая считается одним из аутсайдеров, наверное, положительный для них момент. Конечно, на старте группового этапа перед встречей с «Ливерпулем» хорошо взять три очка. С другой стороны, в групповой этап Лиги чемпионов слабые команды не выходят. Так что «Спартаку» нужно держать ухо востро. Легкой эта встреча для них, уверен, тоже не будет. То, что «Спартаку» «Марибор» по силам — это безусловно. Но многое будет зависеть и от удачи, и от того, какой потенциал обе команды продемонстрируют в атаке.
- «Зениту» в первом туре группового этапа Лиги Европы выпало играть с македонским «Вардаром». После неудачи ЦСКА в противостоянии с этим клубом в квалификационном раунде Лиги чемпионов в 2003 году название этой команды стало для многих наших поклонников футбола чуть ли не нарицательным. Многие опасаются команд, которые, казалось бы, заведомый фаворит должен уверенно обыгрывать.
- По сути, о предстоящем матче можно сказать то же, что и встрече «Спартака» с «Марибором»: не бывает в еврокубках слабых команд. Что касается «Вардара», то пусть мы и хорошо знаем название этого клуба, но по составу нам эта команда знакома мало. Естественно, в любом матче надо прикладывать максимум усилий, чтобы добиться желаемого результата. Если никто не будет «Вардар» напрягать, не будет выкладываться и создавать моменты, то победы не видать. Так что к матчу с «Вардаром», конечно, нужно отнестись со всей серьезностью.
- Что думаете по поводу шансов «Локомотива» в гостевой встрече Лиги Европы с «Копенгагеном»?
- В Дании всегда росла и растет неплохая молодежь. В целом, конечно, «Копенгаген» - клуб достаточно известный в Европе. Но «Локомотиву» сегодня, думаю, вполне по силам обыграть соперника, так же, как и «Зениту» справиться с «Вардаром». Думаю, что в принципе жеребьевка еврокубков сулит всем нашим клубам неплохие перспективы. Вопрос в том, воспользуются ли они шансом?
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