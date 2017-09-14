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Кристоф Даум покинул пост главного тренера сборной Румынии

Главный тренер сборной Румынии Кристоф Даум ушел в отставку, сообщает Sky Sport Germany.

Напомним, Румыния потеряла шансы выйти на чемпионат мира, отставая от лидирующей Польши на 10 очков после 8 туров.

Сообщается, что главным претендентом на пост нового тренера национальной команды является Дан Петреску.
Теги: Сборная Румынии Петреску
Сегодня, 20:18
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