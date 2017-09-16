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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Виктор Гончаренко – журналистам: вы не задаёте вопросов на пресс-конференции, а потом требуете эксклюзива. Его не будет (видео)
Виктор Гончаренко – журналистам: вы не задаёте вопросов на пресс-конференции, а потом требуете эксклюзива. Его не будет (видео)
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Златан Ибрагимович: возвращаюсь на поле не для того, чтобы быть собой, я буду лучше после возвращения (1)
"Халл Сити" на своем поле сыграл вничью с "Сандерлендом"
В матче 8-го тура чемпионшипа "Халл Сити" Леонида Слуцкого на своем поле сыграл вничью с "Сандерлендом" – 1:1.
На гол Джеймса Вогана хозяева ответили мячом Дэвида Мейлера. "Тигры" набрали очки впервые за три последних тура, однако все-равно опустились на 19-е место в таблице.
На гол Джеймса Вогана хозяева ответили мячом Дэвида Мейлера. "Тигры" набрали очки впервые за три последних тура, однако все-равно опустились на 19-е место в таблице.
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