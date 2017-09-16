"Халл Сити" на своем поле сыграл вничью с "Сандерлендом"

В матче 8-го тура чемпионшипа "Халл Сити" Леонида Слуцкого на своем поле сыграл вничью с "Сандерлендом" – 1:1.На гол Джеймса Вогана хозяева ответили мячом Дэвида Мейлера. "Тигры" набрали очки впервые за три последних тура, однако все-равно опустились на 19-е место в таблице.