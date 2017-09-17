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Тульский "Арсенал" пожелал Кириллу Панченко скорейшего восстановления

Тульский "Арсенал" в своем твиттере пожелал скорейшего восстановления нападающему "Динамо" Кириллу Панченко, который из-за травмы пропустит полгода.

"Руководство клуба, тренерский штаб и футболисты желают скорейшего восстановления игроку сборной России и "Динамо" Кириллу Панченко!" - говорится в сообщении.

Форвард получил повреждение в гостевом матче 10-го тура РФПЛ с "Арсеналом" и покинул поле на носилках.
Теги: Панченко Арсенал Тула Динамо
Сегодня, 12:13
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1
(1)
№1 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 12:21) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Вот так и нашим надо играть,двоих троих покалечить,а потом извиняться..


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012
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