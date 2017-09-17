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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Андрей Червиченко: за Романцева и Федотова футболисты умирали на поле, за Карреру - нет
Бывший президент столичного «Спартака» Андрей Червиченко в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой после матча красно-белых в чемпионате России с «Тосно» (2:2) выразил уверенность, что спартаковцы в этом сезоне не готовы сражаться на трех «фронтах», а также не исключил, что в случае неудачи «Спартака» в матче Кубка России с «Кубанью» наставник команды Массимо Каррера может быть отправлен в отставку
- «Спартак» упускает победу на последних минутах во втором подряд матче. Можно ли это считать тенденцией?
- Я думаю, что это можно назвать сохранением равновесия в природе: в том году дико везло, и везение довело до чемпионства, а в этом сезоне не везет. Но, откровенно говоря, пенять только на невезение тут не стоит. Потому что оба гола стали следствием грубой ошибки в обороне. В принципе «Спартак» мог со штрафного и третий мяч получить, но мог и третий забить. Думаю, что команда просто находится в разобранном состоянии и точно не готова для борьбы на три фронта: Лига чемпионов, чемпионат и Кубок России. Чтобы выступать на хорошем уровне во всех трех турнирах команда не подготовлена ни физически, ни морально.
- Почему, на ваш взгляд, так вышло?
- Думаю, нет какого-то сплоченного коллектива внутри руководства, между руководством и тренером. Потом, насколько я знаю, отношение игроков к тренеру, вроде бы, нормальное, но не такое, когда игроки убиваются за него на поле. Мне тоже симпатичен этот тренер. Но за Романцева, за Федотова ребята умирали на поле — здесь такого нет.
- Если команда не добивается результата, тренера рано или поздно увольняют. Будет отставка Массимо Карреры в этом сезоне?
- Мое мнение, что если она и состоится, то, скорее всего, в конце сезона. Но, конечно, если «Спартак» на следующей неделе уступит в Кубке России «Кубани», то все может быть. Вспыльчивость, импульсивность решений никто не отменял. Но если объективно, то пока не закончится групповой этап Лиги чемпионов, никаких жестких решений не будет. Конечно, если «Спартак» не пройдет из Лиги чемпионов в Лигу Европы, окажется к Новому году за чертой еврокубков, на шестом месте турнирной таблицы РФПЛ, тогда тоже большая вероятность... А так в принципе подбор игроков в команде неплохой.
- Один из лидеров «Спартака» - Денис Глушаков — пропустил матч с «Тосно» из-за травмы. Его отсутствие чувствовалось?
- Не думаю, что его не хватало. Мое мнение, что Глушаков свою лучшую игру с дальними сумасшедшими ударами показал в прошлом сезоне. Этот сезон таковым уже не будет. До этого у него уже было несколько сезонов смазано. Не думаю, что это топовый игрок, который является в команде ключевым. Да, это хороший футболист, он иногда решает судьбу матча, но зависимость «Спартака» от Промеса более серьезная, чем от Дениса.
- «Спартак» упускает победу на последних минутах во втором подряд матче. Можно ли это считать тенденцией?
- Я думаю, что это можно назвать сохранением равновесия в природе: в том году дико везло, и везение довело до чемпионства, а в этом сезоне не везет. Но, откровенно говоря, пенять только на невезение тут не стоит. Потому что оба гола стали следствием грубой ошибки в обороне. В принципе «Спартак» мог со штрафного и третий мяч получить, но мог и третий забить. Думаю, что команда просто находится в разобранном состоянии и точно не готова для борьбы на три фронта: Лига чемпионов, чемпионат и Кубок России. Чтобы выступать на хорошем уровне во всех трех турнирах команда не подготовлена ни физически, ни морально.
- Почему, на ваш взгляд, так вышло?
- Думаю, нет какого-то сплоченного коллектива внутри руководства, между руководством и тренером. Потом, насколько я знаю, отношение игроков к тренеру, вроде бы, нормальное, но не такое, когда игроки убиваются за него на поле. Мне тоже симпатичен этот тренер. Но за Романцева, за Федотова ребята умирали на поле — здесь такого нет.
- Если команда не добивается результата, тренера рано или поздно увольняют. Будет отставка Массимо Карреры в этом сезоне?
- Мое мнение, что если она и состоится, то, скорее всего, в конце сезона. Но, конечно, если «Спартак» на следующей неделе уступит в Кубке России «Кубани», то все может быть. Вспыльчивость, импульсивность решений никто не отменял. Но если объективно, то пока не закончится групповой этап Лиги чемпионов, никаких жестких решений не будет. Конечно, если «Спартак» не пройдет из Лиги чемпионов в Лигу Европы, окажется к Новому году за чертой еврокубков, на шестом месте турнирной таблицы РФПЛ, тогда тоже большая вероятность... А так в принципе подбор игроков в команде неплохой.
- Один из лидеров «Спартака» - Денис Глушаков — пропустил матч с «Тосно» из-за травмы. Его отсутствие чувствовалось?
- Не думаю, что его не хватало. Мое мнение, что Глушаков свою лучшую игру с дальними сумасшедшими ударами показал в прошлом сезоне. Этот сезон таковым уже не будет. До этого у него уже было несколько сезонов смазано. Не думаю, что это топовый игрок, который является в команде ключевым. Да, это хороший футболист, он иногда решает судьбу матча, но зависимость «Спартака» от Промеса более серьезная, чем от Дениса.
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