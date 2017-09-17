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Андрей Червиченко: за Романцева и Федотова футболисты умирали на поле, за Карреру - нет

Андрей Червиченко: за Романцева и Федотова футболисты умирали на поле, за Карреру - нет Бывший президент столичного «Спартака» Андрей Червиченко в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой после матча красно-белых в чемпионате России с «Тосно» (2:2) выразил уверенность, что спартаковцы в этом сезоне не готовы сражаться на трех «фронтах», а также не исключил, что в случае неудачи «Спартака» в матче Кубка России с «Кубанью» наставник команды Массимо Каррера может быть отправлен в отставку

- «Спартак» упускает победу на последних минутах во втором подряд матче. Можно ли это считать тенденцией?

- Я думаю, что это можно назвать сохранением равновесия в природе: в том году дико везло, и везение довело до чемпионства, а в этом сезоне не везет. Но, откровенно говоря, пенять только на невезение тут не стоит. Потому что оба гола стали следствием грубой ошибки в обороне. В принципе «Спартак» мог со штрафного и третий мяч получить, но мог и третий забить. Думаю, что команда просто находится в разобранном состоянии и точно не готова для борьбы на три фронта: Лига чемпионов, чемпионат и Кубок России. Чтобы выступать на хорошем уровне во всех трех турнирах команда не подготовлена ни физически, ни морально.

- Почему, на ваш взгляд, так вышло?

- Думаю, нет какого-то сплоченного коллектива внутри руководства, между руководством и тренером. Потом, насколько я знаю, отношение игроков к тренеру, вроде бы, нормальное, но не такое, когда игроки убиваются за него на поле. Мне тоже симпатичен этот тренер. Но за Романцева, за Федотова ребята умирали на поле — здесь такого нет.

- Если команда не добивается результата, тренера рано или поздно увольняют. Будет отставка Массимо Карреры в этом сезоне?

- Мое мнение, что если она и состоится, то, скорее всего, в конце сезона. Но, конечно, если «Спартак» на следующей неделе уступит в Кубке России «Кубани», то все может быть. Вспыльчивость, импульсивность решений никто не отменял. Но если объективно, то пока не закончится групповой этап Лиги чемпионов, никаких жестких решений не будет. Конечно, если «Спартак» не пройдет из Лиги чемпионов в Лигу Европы, окажется к Новому году за чертой еврокубков, на шестом месте турнирной таблицы РФПЛ, тогда тоже большая вероятность... А так в принципе подбор игроков в команде неплохой.

- Один из лидеров «Спартака» - Денис Глушаков — пропустил матч с «Тосно» из-за травмы. Его отсутствие чувствовалось?

- Не думаю, что его не хватало. Мое мнение, что Глушаков свою лучшую игру с дальними сумасшедшими ударами показал в прошлом сезоне. Этот сезон таковым уже не будет. До этого у него уже было несколько сезонов смазано. Не думаю, что это топовый игрок, который является в команде ключевым. Да, это хороший футболист, он иногда решает судьбу матча, но зависимость «Спартака» от Промеса более серьезная, чем от Дениса.
Теги: Спартак Червиченко Тосно
Сегодня, 16:32
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20
(3)
№20 Написал: Шмайхель (Сегодня, 17:40) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Ахилл
Но стыдно в данный момент. За команду стыдно...
Расслабься..,именно на данный момент - мы чемпионы национального первенства и у нас этого не отнять,как бы не кривлялись бомжиные педерасты. Есть внутренние распри , множество травм ведущих игроков ,но мы - Спартак , мы - вечны ,в отличие от загазованной болотистой местности!


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От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
№19 Написал: Liberator Монако (Сегодня, 17:25) #
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Болеет за:
«Зенит»
Кто бы тут что не говорил, Каррера не при делах. Команда Спартак всегда славилась низкими морально-волевыми качествами, чуть что не так, сразу пятаки вешают, слюньтяи одним словом. Тот сезон их испортил окончательно, играли с фартом, бежалось, сейчас нету, плывут. Уже много раз говорилось, что Спартак не спортивная команда, а коллектив избалованных людишек, попавших в популярный клуб, где особенный спрос. И им, как малым детям, не совладать с ним. Свиньи, совершенно бесхребетная команда. А их мания величия, лишь усугубляет положение дел.
Карере надо валить, самому валить, а то эти полудурки его выгонят, с них станется.
Регистрация: 3.04.2016
№18 Написал: Polukarov Санкт-Петербург (Сегодня, 17:25) #
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online

Как начал Спартак ПРОВАЛЬНО, так провально и завершит сезон!!!
Провалить НАМНОГО легче, чем ИСПРАВЛЯТЬ!
А был ли Спартак настоящим, а не ФАЛЬШИВЫМ чемпионом???
Вот в ЧЁМ вопрос!!!
Стало быть и стартовые СУДОРГИ Спартака, как ФАЛЬШИВОГО "чемпиона" - НАСТОЯЩИЕ и провальные!
- "Спартак" в этом, как и в предыдущем сезоне 2016/17 делает ставку на НЕОБЪЕКТИВНОЕ судейство, на скандальное судейство в свою пользу.
И вот вам результат - ПРОВАЛ Спартака в чемпионате, когда арбитры не могут помочь Спартаку выигрывать, за счёт СКАНДАЛОВ!!!
Без помощи судей, Спартак выглядит СЛАБО и БЕСТОЛКОВО.
Игра с Локомотивом в Суперкубке, в чемпионате с Динамо, с Уфой, с Зенитом, с Арсеналом, с ЦСКА, с Локомотивом, со СКА-Хабаровск, с Тосно это показала.
Спартаковцы привыкли играть только за счёт предвзятого судейства и решили, что судья за них выполнит всю черновую работу, а они будут только ПЕШКОМ по полю ходить, РАСПИСЫВАТЬСЯ в платёжной ведомости, получать НЕЗАСЛУЖЕННЫЕ премии - за ТУХЛЫЕ судейские СКАНДАЛЬНЫЕ победы, передавать ПРИВЕТЫ ОПГ "Ромашка" судейской шаражке Будогосского!!!
Теперь вам понятно, как играет Спартак и как тренирует Каррера??? ПЛОХО и БЕЗДАРНО!
Спартак играет только за счёт СКАНДАЛЬНОГО судейства!!!
Вот это и есть ТРАГЕДИЯ Спартака!
При ЧЕСТНОМ судействе Спартак не выигрывает!
Федун развратил судей, а арбитры игроков Спартака!!!
Это и есть ТРАГЕДИЯ и беспомощность Спартака!
А как Спартак выиграл Суперкубок России, благодаря СКАНДАЛЬНОМУ судейству Безбородова!!!
В этом сезоне 2017/18 Спартак ждёт ПОЛНЫЙ ПРОВАЛ по всем фронтам и не видать им первого места.
Последние провалы в Хабаровске, в Словении и в Питере стали лишь подтверждением того, что что-то НЕЛАДНОЕ творится со Спартаком с самого начала текущего сезона.
Результат абсолютно закономерен и предсказуем.
Наши арбитры, своим скандальным судейством в пользу Спартака, РАЗВРАТИЛИ игроков Спартака, и они отказываются выкладываться в каждом матче для победы.
Всё дело в ТРЕНЕРЕ, как он готовит команду и как у Карреры поставлен тренировочный процесс.
Именно от тренировочного процесса зависят результаты команд!
Регистрация: 8.05.2017
№17 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 17:22) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Шмайхель
Хера се..,какой-то нескончаемый багаж,полтора десятка лет..

Может, и так. Однако той команде не надо было просто мешать играть в футбол-это они уже умели. Ну, может, я не совсем удачно выразился. Но успехи Романцева с Сатурном и Динамо...Это к тому, что Романцев-тренер заслуженный, но он никак не спаситель. Это при нем были восьмые места в таблице, это при нем был бульон с папуасами...Ни одного россиянина в составе. Я уж не помню, с кем играли, но не выиграли. Это была агония. Я хотел вообще Спартак и весь этот валидольный футбол забросить. Да и забросил-ровно на неделю хватило smile Сидел и смотрел следующую игру, как штык. Тоже не победили. Но тогда я уже понимал, что без Спартака мне не прожить. Ничего не поделаешь-судьба...Пережил то-переживу и это. Но стыдно в данный момент. За команду стыдно...


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017
№16 Написал: AlezzZ Курская обл. (Сегодня, 17:19) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ВИКНИКСОР
Тогда бромантан был в ходу,сейчас самогон.

Сейчас кокаин.
Регистрация: 15.03.2009
№15 Написал: Шмайхель (Сегодня, 17:10) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Ахилл
то можно сказать, что Романцев выехал на багаже Бескова.
Хера се..,какой-то нескончаемый багаж,полтора десятка лет..


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От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
№14 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 17:07) #
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Болеет за:
«Спартак»
При Аленичеве тоже самое говорили


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№13 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 17:06) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Шмайхель
Эгоизмус обыкновенус!)

Он самый.


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№12 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 17:05) #
  • -4
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Лечащий Врач
Хочу,чтоб был ОИР,и всё тут.Он не обосрётся.

Он уже обосрался, при всем уважении. И не только со Спартаком. Нужен Бесков. Но тут сам понимаешь...Если тут находятся философы, считающие, что Каррера выехал на багаже Аленичева, то можно сказать, что Романцев выехал на багаже Бескова. Багаж кончился-Романцев сдулся. Где успехи с Сатурном, с Динамо? А кстати-а почему мы вообще читаем интервью этого толстого урода? Романцев взрастил его своей грудью...Кто б его вообще знал сейчас?


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017
№11 Написал: Шмайхель (Сегодня, 17:03) #
  • -2
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Лечащий Врач
Хочу,чтоб был ОИР,и всё тут.
Эгоизмус обыкновенус!) ..Ему самому это нужно?


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От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
№10 Написал: Батька (Сегодня, 17:02) #
  • 0
  •  (6)

Выиграли чемпионат и все забили жирный болт на игру и команду !!!
Надо было как бомжи летом поменять пол состава !! Тогда был бы толк, пашилич, Роша играют видео есть желание , остальные отбывают номер !!!
Если зимой будет такая же селекция то законцючим сезон на условном 6-8 месте без Европы !!!
Регистрация: 9.09.2016
№9 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 16:57) #
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Шмайхель
Вы точно добрый доктор? Не надо трогать заслуженного человека...Пусть почивает на заслуженных лаврах , смотрит на суету российского футбола сверху вниз и..курит , наблюдая за поплавком ! ) Здоровья и долголетия Олегу Ивановичу!

Хочу,чтоб был ОИР,и всё тут.Он не обосрётся.


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№8 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 16:54) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
поставят другого тренера,тогда этот жиробас будет кричать за этого не бьются а за Карреру умирали
Регистрация: 6.04.2016
№7 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 16:52) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ВИКНИКСОР
Тогда бромантан был в ходу,сейчас самогон.

Что же вы недалёкие-то такие,кони?


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№6 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 16:50) #
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Тогда бромантан был в ходу,сейчас самогон.
Регистрация: 26.08.2010
№5 Написал: Шмайхель (Сегодня, 16:50) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Лечащий Врач
ОИРа-в тренеры!

Цитата: Лечащий Врач
Добрый Доктор
Вы точно добрый доктор? Не надо трогать заслуженного человека...Пусть почивает на заслуженных лаврах , смотрит на суету российского футбола сверху вниз и..курит , наблюдая за поплавком ! ) Здоровья и долголетия Олегу Ивановичу!


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От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
№4 Написал: Бриг (Сегодня, 16:50) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Краснодар»
Мда..похоже у Федуна теперь богатый выбор на пост тренера Спартака: Парфенов,Тихонов, может быть Аленичев...второй раз..
Регистрация: 21.11.2016
№3 Написал: Гастэряну (Сегодня, 16:48) #
  • -1
  •  (7)
online

там играли россияне, а этим пофигу - у одного растяжение пуза, другому холодно в Питере....
Регистрация: 25.02.2016
№2 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:42) #
  • 0
  •  (8)

Хм. А я телек после удаления и гола выключил. Вот
тэ да. Значит, Спартак в утиль предназначен в сием сезоне.
Регистрация: 12.11.2007
№1 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 16:35) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Спартак-Авену!
ОИРа-в тренеры!


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
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