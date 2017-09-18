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Никита Симонян: обычно говорят: "Мне за державу обидно", а я скажу: мне за "Спартак" обидно

Первый вице-президент РФС, ветеран "Спартака" Никита Симонян считает, что пропущенные в концовках матчей голы похожи на хроническую проблему "красно-белых".

"Уже не сосчитать, какая это была игра, когда "Спартак" пропускает в конце матча. Похоже на хроническую проблему, хоть время матча сокращай. Вопросы к тренеру, конечно, есть, потому что мы, тренеры, всегда в ответе. Но есть и собственное самолюбие игроков. Как так?

Игра определенная есть у "Спартака", но у тех же "Краснодара" и "Зенита" она поставлена лучше, и у них есть результат. Обычно говорят: "Мне за державу обидно", а я скажу: мне за "Спартак" обидно.

Говорят, что был какой-то скандал в раздевалке, но я не знаю, так ли это. Я не общался ни с (генеральным директором клуба Сергеем) Родионовым, ни с кем-то из других руководителей "Спартака". А влезать в эти дела неэтично. Мне сложно судить о внутреннем климате в команде, да и неприятно долдонить об одном и том же", - цитирует Симоняна "Р-Спорт".
Теги: Симонян
Сегодня, 10:49
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16
(6)
№16 Написал: Loko_ NN (Сегодня, 13:38) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Коляс
Клубный рейтинг расчитывается с учётом выступления как на внутренней арене , так и еврокубках.

Чего-чего? Клубный рейтинг уефа рассчитывается исходя из выступлений в еврокубках за последние 5 лет. И всё. Какая внутренняя арена? Рейтинг уефа очень объективная таблица как по странам (чемпионатам) - так и по клубам. Не сравнить с идиотским рейтингом фифа, где не разберешь за счет чего и почему одна страна выше другой на 20-30 позиций, при этом при личной встрече влетела бы той более "слабой" с крупным счетом с вероятностью 90%.


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тыц тыц ай на нэ!
Регистрация: 9.03.2011
№15 Написал: Barmaley (Сегодня, 12:37) #
  • +3
  •  (7)
online

Зима. крестьянин торжествуя, на дровнях обновляет путь. Массим Каррера снег почуя. решил в италию мотнуть.
Регистрация: 17.04.2017
№14 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 12:35) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Loko_
на 52 место в клубном рейтинге


Клубный рейтинг расчитывается с учётом выступления как на внутренней арене , так и еврокубках. Так что приплетать его к разговору о коэффициенте УЕФА не совсем правильно.

Цитата: Sergeevich
Цитата: о_О
Ну а нам наоборот за спартак радостно. жаль только рейтинг нам в ек подпортят как обычно

Ага, вот не играли хрюшки в ЕК хоть португалов обошли в рейтинге. А сейчас опять наверное уступим)

Не, в еврокубках я на них надеюсь. Там халявить никому не выгодно. Федуну бабки, футболисты себя продают. Так что есть шанс увидеть прошлогодний Спартак в еврокубках.
Регистрация: 12.02.2014
№13 Написал: viktor800 Золотое болото погибнувшей Империи (Сегодня, 12:29) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sergeevich
Цитата: о_О
Ну а нам наоборот за спартак радостно. жаль только рейтинг нам в ек подпортят как обычно

Ага, вот не играли хрюшки в ЕК хоть португалов обошли в рейтинге. А сейчас опять наверное уступим)

Самая лучшая стратегия:
Вообще не выступать в ЕК -
- И поражений "обидных "не будет
И переживаний всяких нехороших,
Пагубно добивающих и без того полудохлые нервы...


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Эники-Бэники ели вареники...
Регистрация: 3.06.2012
№12 Написал: Sergeevich (Сегодня, 12:14) #
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  •  (0)
online

Цитата: о_О
Ну а нам наоборот за спартак радостно. жаль только рейтинг нам в ек подпортят как обычно

Ага, вот не играли хрюшки в ЕК хоть португалов обошли в рейтинге. А сейчас опять наверное уступим)
Регистрация: 26.09.2015
№11 Написал: CHELSEA-LOKO (Сегодня, 12:09) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Ну, вы-то за пятилетку свой клубный рейтинг подняли в первую десятку. Вы уже выше МЮ, МанСити, Порту и прочих, которые из еврокубков не вылезают...
И как это вы смогли добиться вообще не играя в еврокубках? Находясь при этом на 97 месте?

так бы и не говорим что только спартак портит рейтинг. и мы портим и вы... и тот же краснодар... А пальцем показывают на одного, типо он виноват только. смикаешь?


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У ФК Локомотив абсолютный рекорд по беcпройгрышным матчам в РПЛ!27 матчей без поражений!
Регистрация: 20.06.2009
№10 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 12:07) #
  • +10
  •  (12)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: pahitosik
Повылазила куета потсалупная со всех сторон.

Это ты и Симонян ?


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Спартак - НАВСЕГДА !................................ ( в яме )
Регистрация: 23.09.2016
№9 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 12:06) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Loko_
ЦСКА как обычно последнее место в группе? 4 раза подряд не стыдно? а ровно до этого вылет в квалифае от АИКА.. Ох и принесли же баллов в рейтинг за пятилетку - аж на 52 место в клубном рейтинге - ниже сельты - зальцбурга - селтика - пльзени - генка и всех прочих, что участие в еврокубках через раз принимают.

Ну, вы-то за пятилетку свой клубный рейтинг подняли в первую десятку. Вы уже выше МЮ, МанСити, Порту и прочих, которые из еврокубков не вылезают...
И как это вы смогли добиться вообще не играя в еврокубках? Находясь при этом на 97 месте?


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
№8 Написал: pahitosik Москва (Сегодня, 11:52) #
  • -15
  •  (19)
Болеет за:
«Спартак»
Повылазила куета потсалупная со всех сторон.
Регистрация: 12.03.2014
№7 Написал: Loko_ NN (Сегодня, 11:44) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: о_О
рейтинг нам в ек подпортят как обычно

А кто у нас не портит его вот скажите? а ЦСКА как обычно последнее место в группе? 4 раза подряд не стыдно? а ровно до этого вылет в квалифае от АИКА.. Ох и принесли же баллов в рейтинг за пятилетку - аж на 52 место в клубном рейтинге - ниже сельты - зальцбурга - селтика - пльзени - генка и всех прочих, что участие в еврокубках через раз принимают.


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тыц тыц ай на нэ!
Регистрация: 9.03.2011
№6 Написал: viktor800 Золотое болото погибнувшей Империи (Сегодня, 11:41) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Никита Симонян...
Ну вот зачем ЭТО?
Пожилой,умудрённый опытом человек
Подливает масла в огонь в и без него
Взрывоопасную среду???
***
Уж лучше мудро тихо промолчать,
Чем громко тявкнуть...


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Эники-Бэники ели вареники...
Регистрация: 3.06.2012
№5 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 11:31) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Сколько лет уже долдоните об одном и том же. Завязывайте
Регистрация: 17.05.2015
№4 Написал: о_О (Сегодня, 11:23) #
  • +4
  •  (16)
online
Болеет за:
ЦСКА
Ну а нам наоборот за спартак радостно. жаль только рейтинг нам в ек подпортят как обычно


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ЦВБП ЦСКА всегда бьет пенальти)))
Регистрация: 13.09.2017
№3 Написал: utekay Россия (Сегодня, 11:09) #
  • +6
  •  (20)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: xxxxx
Есть три вещи на которые можно бесконечно смотреть огонь, воду и как имеют спартак?

о, да! blush


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№2 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 11:00) #
  • +5
  •  (21)
Болеет за:
«Зенит»
Обиженных ипут!
Регистрация: 5.04.2017
№1 Написал: xxxxx Клинсбург (Сегодня, 10:53) #
  • +11
  •  (31)
Болеет за:
ЦСКА
Есть три вещи на которые можно бесконечно смотреть огонь, воду и как имеют спартак?





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Будущее за ЦСКА!!!
Регистрация: 27.03.2011
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