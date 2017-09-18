Андрей Ярмоленко: моя первая игра на "Сигнал Идуна Парк". Невероятная атмосфера (фото)

Хавбек дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко оставил комментарий после матча против "Кельна" (5:0). Напомним, украинец отметился голевой передачей."Моя первая игра на "Сигнал Идуна Парк". Невероятная атмосфера. Прекрасная победа", – написал Ярмоленко в Инстаграме.