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Андрей Ярмоленко: моя первая игра на "Сигнал Идуна Парк". Невероятная атмосфера (фото)

Хавбек дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко оставил комментарий после матча против "Кельна" (5:0). Напомним, украинец отметился голевой передачей.

"Моя первая игра на "Сигнал Идуна Парк". Невероятная атмосфера. Прекрасная победа", – написал Ярмоленко в Инстаграме.

Теги: Ярмоленко Боруссия Д
Сегодня, 10:54
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2
(2)
№2 Написал: Ник110 Красноярск (Сегодня, 12:01) #
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Болеет за:
«МЮ»
Цитата: afelayz
Где фото то?

в инстаграме stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 25.01.2009
№1 Написал: afelayz Россия, Красноярск (Сегодня, 11:45) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Где фото то?
Регистрация: 8.08.2016
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