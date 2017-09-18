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Андрей Червиченко: проигрыш "Кубани" станет для Карреры приговором

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о нынешнем кризисе в стане красно-белых.

– Каррера все время говорил о семье, и вот сейчас говорят, что семья дала трещину.

– Во многих семьях доходит до разводов.

– Будем следить, что дальше. Впереди «Ливерпуль».

– Меня больше не «Ливерпуль» пугает, а кубковый матч с «Кубанью». И что-то мне подсказывает, что там все может быть не так радужно. Если слухи о сплаве игроками Карреры имеют право на жизнь, то подтверждение этих слухов в этом матче мы и увидим. Проигрыш «Кубани» станет для Карреры приговором.

Но я думаю, для Карреры вояж в Россию во всех смыслах получился отличным. Его брали на одну должность, а он оказался на другой, оказался у пирога и отхватил себе лакомый кусок. Так что, жаловаться ему не на что.

Советский спорт
Теги: Червиченко Спартак
Сегодня, 14:52
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9
(1)
№9 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 16:25) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Гастэряну
этого не будет, не проиграет пищевик Кубани

Маляр,я чё за пищевик-то у тебя всё время?


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№8 Написал: utekay Россия (Сегодня, 16:13) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: xxxxx
Каррере Слава!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

типа - плывут пароходы,
летят самолёты...проклятые буржуины confused


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№7 Написал: kruga (Сегодня, 16:13) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
кусок пирога отхватил себе жирный червяк. А Макар - он просто крутой


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Спартак навсегда!
Регистрация: 4.12.2009
№6 Написал: Гастэряну (Сегодня, 16:09) #
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  •  (1)
online

этого не будет, не проиграет пищевик Кубани.
Регистрация: 25.02.2016
№5 Написал: kos Ленинград (Сегодня, 16:05) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
гвоздем
Регистрация: 18.08.2013
№4 Написал: xxxxx Клинсбург (Сегодня, 16:05) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Каррере Слава!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! bowtie
Без шуток!!!!


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Будущее за ЦСКА!!!
Регистрация: 27.03.2011
№3 Написал: XUMKA мос.обл (Сегодня, 15:26) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Химки»
А.П.Чехов "Живой труп"
Пилипенко на сцену.....
Регистрация: 14.09.2010
№2 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 15:16) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Андрей Червиченко: проигрыш "Кубани" станет для Карреры приговором

Скорее приведением приговора в исполнение.
Приговор ему уже вынесли - см. слова Федуна.
Регистрация: 14.04.2008
№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 14:56) #
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Какой же больной на мозг человек....а был президент великого клуба....его и в Ростове не любят а в Москве просто не на видят. Изгой ...только желтуху может говорить.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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