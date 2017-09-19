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Торнике Окриашвили: на "Томь" настраиваемся очень серьезно

Полузащитник "Краснодара" Торнике Окриашвили высказался относительно предстоящего матча 1/16 финала кубка России против "Томи".

"Мы настраиваемся на этот матч точно так же, как и на любой матч премьер-лиги, совершенно не думаем о том, что наш соперник представляет ФНЛ. Тем более что в прошлом сезоне "Томь" выступала в сильнейшем дивизионе.

На своем поле, перед своими зрителями томичи, без сомнения, будут биться, стараться выиграть, но и мы настроены только на победу и должны доказать на поле, что мы сильнее", - цитирует Окриашвили официальный сайт "Краснодара".
Теги: Окриашвили Краснодар
Сегодня, 12:59
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