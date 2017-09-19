Сергей Юран: игроки "Спартака" расслабились, думали, что будет продолжаться прошлогодняя сказка

Бывший нападающий столичного «Спартака» и сборной России, а ныне главный тренер подмосковного «Зоркого» Сергей Юран в интервью корреспондентуВиктории Яковлевой поделился мыслями по поводу слухов о том, что игроки «Спартака» больше не хотят работать под руководством итальянского специалиста Массимо Карреры, а также рассказал, что думает о перспективах красно-белых в чемпионате России и Лиге чемпионов.- «Сплав» главного тренера? Я в это не верю. Футболисты за победы получают премиальные. Есть смысл игрокам «Спартака» не выигрывать и не получать премиальные? Нет, - сказал Юран. - Несуразно получается. У них есть контракт, у них есть премии. Так что я считаю, такая тема здесь вряд ли имеет место.- К сожалению, многие клубы наступают на грабли. Тренер из Европы рассчитывает на то, что его подопечные профессионалы. То есть если футболисты стали чемпионами, они должны об этом забывать и идти дальше. Поэтому тут имеет место такой момент, как российская и европейская ментальность. Их отличие. И тут итальянец упустил этот момент: игроки расслабились, думали, что будет продолжаться прошлогодняя сказка. Но надо забывать прежние подвиги, нужно подчеркнуть футболистам, что, да, вы молодцы, вы стали чемпионами, но сейчас всего нужно добиваться заново. Думаю, что именно в этом и было упущение.- Думаю, в этом году у «Спартака» шансов нет: ни в чемпионате России, ни в Лиге чемпионов.- Ну, шансы на Лигу Европы — да, я допускаю: для этого нужно просто обыгрывать «Марибор» дома. А в Лиге чемпионов, мое мнение, шансов нет. В чемпионате их нет, потому что гандикап, который уже есть у соперников, постоянно становится больше.- Ну, здесь просто обязаны спартаковцы выигрывать. Но сейчас, конечно, игрокам психологически приходится сложновато: неудача во встрече с «Тосно», в еврокубковой игре, конечно, дают о себе знать... Но тут многое будет зависеть от тренерского штаба, главного тренера. Насколько он сумеет объяснить футболистам, что мы по определению не можем не пройти эту команду. Я думаю, что проблем быть не должно.- Ну, я не знаю. Все-таки 16 лет «Спартак» не мог выиграть чемпионат страны. Каррера все-таки привел команду к золотым медалям. На данный момент, думаю, резких движений руководству «Спартака» делать не стоит.