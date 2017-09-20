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Рио Фердинанд подтвердил, что станет боксером

Экс-защитник сборной Англии Рио Фердинанд подтвердил в своем инстаграме, что станет боксером.

Сегодня состоялась пресс-конференция, на которой 38-летний англичанин объявил о начале боксерской карьеры.
Теги: Фердинанд
Сегодня, 03:38
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