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Инна Ярмоленко: пока живем на две страны, детей планируем отдать в садик в Германии (фото)

Инна Ярмоленко, жена полузащитника дортмундской "Боруссии" Андрея Ярмоленко рассказала о переезде супруга в Германию.

"Жилье в Германии пока не нашли. Поэтому живем пока на две страны, ездим туда-сюда. Вот сейчас собираемся со старшим сыном Иваном поехать, проведать папу. В будущем планируем отдать детей (Ване 4 годика, Дане – 2) в садик в Германии, но не знаю, как получится – немецкий ведь пока не очень хорошо знаем. Для меня он вообще незнакомый был.

Жить планируем в самом Дортмунде, а не в пригороде. Клуб предлагает на выбор варианты — и квартиры, и дома. И вообще помогает во всех бытовых вопросах. Например, у "Боруссии" есть автомобильный спонсор, предоставляющий игрокам машины в пользование.

Первое знакомство с Дортмундом оставило приятное впечатление. Город, по сравнению с Киевом, небольшой, около 600 тысяч, но уютный. Люди очень приятные. Если мне нужна была помощь, все с удовольствием помогали. Я, если честно, была этому приятно удивлена.

И видно, что для людей очень важен футбол. Когда мы с Андреем были в торговом центре, к нам подходили несколько человек, говорили: "О! Мы вас знаем – вы наш новый игрок!" То есть люди уже узнавали, хотя мы в команде на тот момент были всего неделю", – цитирует супругу Ярмоленко "Сегодня".



Теги: Ярмоленко Боруссия Д
Сегодня, 10:09
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№1 Написал: Поло (Сегодня, 10:27) #
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Ща, здешние обитатели расскажут тебе что к чему)))
Регистрация: 23.03.2017
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