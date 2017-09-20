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Евгений Калешин: "Спартак" превзошел нас в качестве игры

Главный тренер "Кубани" Евгений Калешин высказался о матче со "Спартаком" (0:2) в 1/16 финала Кубка России.

- Спартак Гогниев действительно готов играть все 90 минут? Ощущение, что тяжеловато. Или просто от безнадеги?

- Что за слово "безнадега"? К футболу не очень подходит. Вы сами знаете наш состав. Готов или не готов - он жаждет играть. У него есть мастерство, опыт и страсть. К сожалению, выбор ограничен. Даже поменять по позиции сложно. Получается, что приходится ему играть все 90 минут. По-другому не получается, не хватает игроков. В каких-то позициях у нас есть два игрока, а в каких-то нет. Держать квалифицированного игрока Обухова в запасе не хочется. Поэтому и Обухов в составе, и Гогниев. На сегодняшний день это максимально мастеровитый состав.

- Вы говорите о большом преимуществе "Спартака", но в чем оно заключается? В том, что они четыре раза попали в штангу?

- В качестве игры. "Спартак" много атак довел до логического завершения. На мой взгляд, у них было преимущество в игровых компонентах. В эпизодах один в один, в построении лучше нас. У них очень качественные легионеры. Я это имею ввиду.

А их попадания в штангу - это тоже созданные моменты, они не возникли из пустого места. Это подготовленные атаки, которые заканчивались такими эпизодами.

- Которые заканчивались промахами...

- Я говорю о качестве футбола. Именно в этом нас "Спартак" превзошел.

Rusfootball.info
Теги: Калешин Кубань Спартак
Вчера, 22:47
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№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Вчера, 23:22) #
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Качество игры Кубани...а оно вообще есть...играли дома...с 15 минуты на вынос мяча ...вот и всё качество игры....смешно слушать .


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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