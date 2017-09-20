Евгений Калешин: "Спартак" превзошел нас в качестве игры

Главный тренер "Кубани" Евгений Калешин высказался о матче со "Спартаком" (0:2) в 1/16 финала Кубка России.- Что за слово "безнадега"? К футболу не очень подходит. Вы сами знаете наш состав. Готов или не готов - он жаждет играть. У него есть мастерство, опыт и страсть. К сожалению, выбор ограничен. Даже поменять по позиции сложно. Получается, что приходится ему играть все 90 минут. По-другому не получается, не хватает игроков. В каких-то позициях у нас есть два игрока, а в каких-то нет. Держать квалифицированного игрока Обухова в запасе не хочется. Поэтому и Обухов в составе, и Гогниев. На сегодняшний день это максимально мастеровитый состав.- В качестве игры. "Спартак" много атак довел до логического завершения. На мой взгляд, у них было преимущество в игровых компонентах. В эпизодах один в один, в построении лучше нас. У них очень качественные легионеры. Я это имею ввиду.А их попадания в штангу - это тоже созданные моменты, они не возникли из пустого места. Это подготовленные атаки, которые заканчивались такими эпизодами.- Я говорю о качестве футбола. Именно в этом нас "Спартак" превзошел.