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Александр Ярдошвили: у Панченко было все не так просто, но операцию сделали удачно

Главный врач "Динамо" Александр Ярдошвили рассказал об операции у нападающего Кирилла Панченко, которую он перенес в среду.

27-летний форвард получил травму передней крестообразной связки коленного сустава в игре с "Арсеналом" (0:1).

"Все хорошо закончилось, было не так просто, но все сделали удачно, состояние Кирилла хорошее. Дальше будут идти этапные реабилитационные мероприятия.

Сроки восстановления будут определяться этапами этих мероприятий - сейчас начальный этап, поэтому точнее никто не скажет", - цитирует Ярдошвили ТАСС.
Теги: Динамо Панченко
Сегодня, 15:59
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