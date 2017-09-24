Веллитон подписал контракт с арабской "Аль-Шарджей"

Бывший нападающий "Спартака" Веллитон продолжит карьеру в арабском клубе "Аль-Шарджей", сообщает transfermarkt.Бразилец перешел в клбу из ОАЭ на правах свободного агента.Ранее он выступал за турецкий "Кайсериспор".