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Веллитон подписал контракт с арабской "Аль-Шарджей"

Бывший нападающий "Спартака" Веллитон продолжит карьеру в арабском клубе "Аль-Шарджей", сообщает transfermarkt.

Бразилец перешел в клбу из ОАЭ на правах свободного агента.

Ранее он выступал за турецкий "Кайсериспор".
Теги: Веллитон Трансферы
Сегодня, 05:14
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