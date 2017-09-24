Максим Семакин: на "Крылья" настрой серьезный, как и на любого другого соперника

Полузащитник "Енисея" Максим Семакин заявил, что его команду ожидает непростая игра в рамках 15-го тура ФНЛ против "Крыльев Советов".Команды занимают два первых места в таблице, на счету обеих по 34 очка."Предстоит трудный матч с хорошим соперником. На "Крылья" настрой серьезный, как и на любого другого соперника. Мы будем играть в свой футбол, который нам приносит результат", - приводит слова Семакина твиттер "Енисея".