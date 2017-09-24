Эрнесто Вальверде: Иньеста играет очень здорово. Все рады тому, что он с нами

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде поделился впечатлениями от игры полузащитника Андреса Иньесты."У этой команды боевой дух. Футболисты пытаются вместе и атаковать, и обороняться. Мне очень нравится, что игроки "Барселоны" запрограммированы на тяжелую работу. Иньеста играет очень здорово. Все рады тому, что он с нами. Учитывая его игровые качества, он мог бы играть еще много лет", – цитирует Вальверде Marca.