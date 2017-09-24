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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Эрнесто Вальверде: Иньеста играет очень здорово. Все рады тому, что он с нами
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде поделился впечатлениями от игры полузащитника Андреса Иньесты.
"У этой команды боевой дух. Футболисты пытаются вместе и атаковать, и обороняться. Мне очень нравится, что игроки "Барселоны" запрограммированы на тяжелую работу. Иньеста играет очень здорово. Все рады тому, что он с нами. Учитывая его игровые качества, он мог бы играть еще много лет", – цитирует Вальверде Marca.
"У этой команды боевой дух. Футболисты пытаются вместе и атаковать, и обороняться. Мне очень нравится, что игроки "Барселоны" запрограммированы на тяжелую работу. Иньеста играет очень здорово. Все рады тому, что он с нами. Учитывая его игровые качества, он мог бы играть еще много лет", – цитирует Вальверде Marca.
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