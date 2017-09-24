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Дебютный гол Эдера принёс "Локомотиву" победу в Ростове

Казалось, что встреча между "Ростовом" и "Локомотивом" завершится без голов, но на последней минуте новичок железнодорожников Эдер сделал решающее касание головой.

Чемпионат России

11 тур

"Ростов" - "Локомотив" 0:1

Гол: Эдер, 90+4


"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Макеев, Ингасон, Байрамян, Гацкан, Калачёв (Думбия, 80), Юсупов, Могилевец, Ионов (Зуев 67), Бухаров (Дядюн, 72)

"Локомотив": Гилерме, Кверквелия, Михалик (Антон Миранчук, 46), Пейчинович, Игнатьев, Денисов, Алексей Миранчук (Эдер, 82), Тарасов, Фернандеш, Фарфан, Лысов

Предупреждения: Юсупов, 38, Тарасов, 56, Антон Миранчук, 75
Теги: Эдер Локомотив Ростов
Сегодня, 18:22
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23
(3)
№23 Написал: Климак 32 (Сегодня, 19:04) #
  • 0
  •  (2)
online

эдер бревно, выйдя на 10 мин. земля под ногами должна гореть, а он трусцой прогуливается, хорошо что в аренду взяли. фарфан напротив большой молодец


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"Живее всех живых - Локомотив Москва"
Регистрация: 6.12.2014
№22 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 19:03) #
  • +4
  •  (4)

Показалось что Эдер был вне игры. Пересмотрел повтор. Никакого офсайда. Ростов впечатлил лишь тем объемом работ который проделала команда. Больше ничем. Мысли в атаке 0. У Локомотива оборона практически без проблем справлялась с атаками. Если с обороной у Локо все хорошо то в атаке игры нет вообще. Сплошные навесы и если повезет прострелы. Комбинации отсутствуют вообще. Гол не случайный но забит практически на финише. В общем поздравляю Локомотив с трудной и вымученной победой!
Регистрация: 27.09.2015
№21 Написал: ZeArt (Сегодня, 19:02) #
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: Spartacus1971
Цитата: ZeArt
Жаль.Болел за ничью.Играли две равные команды.А Локомотиву нечего думать с такой игрой о чемпионстве.


А у кого чемпионская игра,может у бомжей?Мне кажется Краснодар ближе всех к чемпионской игре,но нужен и фарт.

Где-ты увидел у Краснодара чемпионскую игру joy
Регистрация: 15.07.2017
№20 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 18:53) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: filin89
Эдэр молодец, что забил, но игра его так себе.


Эдер пока притирается. С трудом, но притирается. застал только второй тайм. Понравилось что действительно ломали и ломались. но не гнулись.
Эдер пока играет немного в другой футбол. За исключением нескольких моментов, он не косячит. и в его действиях есть мысль и рациональность. Если сохранит свое понимание игры и вотрется в команду, получится очень качественный нап второго темпа.
Регистрация: 3.06.2014
№19 Написал: Asstor Евросоюз (Сегодня, 18:38) #
  • +6
  •  (6)

Домурыжили таки Ростов. Фарт от Пищевика отошел к Локо.
Регистрация: 24.10.2012
№18 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 18:38) #
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ZeArt
Жаль.Болел за ничью.Играли две равные команды.А Локомотиву нечего думать с такой игрой о чемпионстве.


А у кого чемпионская игра,может у бомжей?Мне кажется Краснодар ближе всех к чемпионской игре,но нужен и фарт.
Регистрация: 12.02.2013
№17 Написал: ilovefootball (Сегодня, 18:36) #
  • -1
  •  (1)

Мевля ушел и писец Ростову пришел. disappointed_relieved
Регистрация: 18.03.2013
№16 Написал: Бриг (Сегодня, 18:36) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Краснодар»
То что не получилось у Ростова, получилось у Локомотива..Думал, вообще матч в ничью закончится..Однако Эдер забил..У него притирка идет,в России более силовой футбол..чем в Европах..Ежели притрется, опасен будет..А с Ари на пару, у Локо будет лихая атака...
Регистрация: 21.11.2016
№15 Написал: holod хамина (Сегодня, 18:33) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
ну вот молодцы!! в ростове очень тяжело играть..тем более выиграть...с победой мужики!!!!эдера с почином...с первым голом..важным голом ...
Регистрация: 16.05.2011
№14 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 18:30) #
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Локомотив»
Команду с победой.
В штрафной Ростова играли опаснее чем хозяева около нашей штрафной.
Ну и конечно моменты свои нужно реализовывать.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№13 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 18:29) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Antip7
Уже хотел напечатать, что как купили нападающего - перестали забивать, и тут гол!

Молодцы.. Локомотив - "Боевая черепаха"

Пока что Эдер привыкает к обстановке судя по всему. Забили и ладно. Ждем Краснодар-Зенит.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
№12 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 18:29) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
Очень необходима была эта победа! Эдэр молодец, что забил, но игра его так себе.
Регистрация: 21.03.2011
№11 Написал: Царь Руссо Тула (Сегодня, 18:29) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Локомотив»
с победой всех наших! в первом тайме неинтересно, дыр-дыр в центре. во втором все задвигались, и любой отскок мяча мог принести 3 очка и им,и нам, как и получилось! Эдера с почином! для этого и брали!
Регистрация: 9.11.2011
№10 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 18:28) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Локо с победой. Ростов сам виноват. Надо было забивать. Возможности были.
Регистрация: 23.08.2016
№9 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 18:27) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: boralex
Какой матч вытаскиваем в компенсированное время?!!!! Фарт просто!! Всех с победой!!!

Фарт, бесспорно. С победой. Игру нужно налаживать.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
№8 Написал: boralex саратов (Сегодня, 18:26) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
Какой матч вытаскиваем в компенсированное время?!!!! Фарт просто!! Всех с победой!!!


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ФУТБОЛ ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ!!!
Регистрация: 9.11.2010
№7 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 18:26) #
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Эдера с почином. Игра так себе и у Ростова и у Локо. Но три очка есть три очка, тем более на поле Олимпа 2000.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
№6 Написал: Hitman (Сегодня, 18:26) #
  • -3
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
как хорошо то паровоз переехал бахчу,молодцы,очень важные 3 очка,привет бомжеконям и ростовскому глорью,игра конечно скучная но как некоторые любят говорить счет на табло,этот фарт мне кое что напомнил из прошлого сезона,но пока не будем загадывать,а то бомжикам совсем плохо будет)
Регистрация: 20.04.2017
№5 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 18:25) #
  • -4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
С победой локо,дам прогноз на этот сезон.Краснодар,Локомотив и бомжи,вот кто будет бороться за чемпионство.
Регистрация: 12.02.2013
№4 Написал: ZeArt (Сегодня, 18:25) #
  • +4
  •  (8)
online

Жаль.Болел за ничью.Играли две равные команды.А Локомотиву нечего думать с такой игрой о чемпионстве.
Регистрация: 15.07.2017
№3 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 18:24) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
Играли вяло, но радует, что наконец-то смогли затолкать мяч в сетку!
Регистрация: 23.03.2016
№2 Написал: Antip7 (Сегодня, 18:24) #
  • +5
  •  (9)
online

Уже хотел напечатать, что как купили нападающего - перестали забивать, и тут гол!

Молодцы.. Локомотив - "Боевая черепаха"
Регистрация: 29.08.2016
№1 Написал: кочегар Кубань (Сегодня, 18:23) #
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Локомотив»
молодцы


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найду
Регистрация: 13.04.2008
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