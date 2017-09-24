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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Дебютный гол Эдера принёс "Локомотиву" победу в Ростове
Казалось, что встреча между "Ростовом" и "Локомотивом" завершится без голов, но на последней минуте новичок железнодорожников Эдер сделал решающее касание головой.
"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Макеев, Ингасон, Байрамян, Гацкан, Калачёв (Думбия, 80), Юсупов, Могилевец, Ионов (Зуев 67), Бухаров (Дядюн, 72)
"Локомотив": Гилерме, Кверквелия, Михалик (Антон Миранчук, 46), Пейчинович, Игнатьев, Денисов, Алексей Миранчук (Эдер, 82), Тарасов, Фернандеш, Фарфан, Лысов
Предупреждения: Юсупов, 38, Тарасов, 56, Антон Миранчук, 75
Чемпионат России
11 тур
"Ростов" - "Локомотив" 0:1
Гол: Эдер, 90+4
11 тур
"Ростов" - "Локомотив" 0:1
Гол: Эдер, 90+4
"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Макеев, Ингасон, Байрамян, Гацкан, Калачёв (Думбия, 80), Юсупов, Могилевец, Ионов (Зуев 67), Бухаров (Дядюн, 72)
"Локомотив": Гилерме, Кверквелия, Михалик (Антон Миранчук, 46), Пейчинович, Игнатьев, Денисов, Алексей Миранчук (Эдер, 82), Тарасов, Фернандеш, Фарфан, Лысов
Предупреждения: Юсупов, 38, Тарасов, 56, Антон Миранчук, 75
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