Дебютный гол Эдера принёс "Локомотиву" победу в Ростове

Чемпионат России



11 тур



"Ростов" - "Локомотив" 0:1



Гол: Эдер, 90+4

Казалось, что встреча между "Ростовом" и "Локомотивом" завершится без голов, но на последней минуте новичок железнодорожников Эдер сделал решающее касание головой.Песьяков, Паршивлюк, Макеев, Ингасон, Байрамян, Гацкан, Калачёв (Думбия, 80), Юсупов, Могилевец, Ионов (Зуев 67), Бухаров (Дядюн, 72)Гилерме, Кверквелия, Михалик (Антон Миранчук, 46), Пейчинович, Игнатьев, Денисов, Алексей Миранчук (Эдер, 82), Тарасов, Фернандеш, Фарфан, ЛысовЮсупов, 38, Тарасов, 56, Антон Миранчук, 75