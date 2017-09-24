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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Сергей Веденеев: адаптация Манчини будет проходить еще долго
Бывший футболист "Зенита" Сергей Веденеев в беседе с корреспондентом Rusfootball.info прокомментировал итоги матча 11-го тура Премьер-Лиги между сине-бело-голубыми и "Краснодара" (2:0).
- Ваше мнение по сегодняшней игре.
- Играли две команды, которые достойны друг друга. Как ни крути, играли лидеры чемпионата - первое и второе места. Мне игра очень понравилась, потому что в обеих командах была игровая идея и очень высокое техническое исполнительское мастерство, которое позволяет тренерам ставить перед игроками задачи различного уровня. Это могут быть контратаки либо какой-то розыгрыш мяча, может стандартные положения или какая-то оборонительная тактика. Все это присутствовало в сегодняшнем матче. Были массированные наступления, были разные тактические вариации, стандартные положения. Обе команды были достойны взять сегодня хоть какие-то очки. Единственный момент, который решил исход встречи, в "Зените", помимо того, что в команде все игроки хорошие, то еще в составе есть два больших мастера - это защитники Бранислав Иванович и Доменико Кришито. Они грамотно перекрыли фланги сопернику и зацементировали оборону своей команды. Отработали на сто процентов, а вдобавок ко всему, помогали своим партнерам подсказками. Также принимали активное участие в атакующих действиях.
- Визуально "Зенит" смотрится всё увереннее и показывает более осмысленный футбол. Главный тренер Роберто Манчини постепенно адаптировался к команде?
- Адаптация еще не закончена. Я думаю, что она будет проходить еще долго. Сходу тяжело привыкнуть к нашему чемпионату. Каждый день, каждый тур будет подкидывать итальянцу новые препятствия и сюрпризы, как например, когда сине-бело-голубые играли с московским "Динамо". Как мне показалось, к предыдущему матчу он не был готов. Так что у Роберто Манчини все впереди.
- Изначально считалось, что нападающий Артем Дзюба будет игроком запаса при итальянце, но в последнее время он регулярный футболист основы. С чем вы это связываете?
- Артем Дзюба сыграл всего три игры подряд. Видно, что он старается, полностью выкладывается в матчах и принимает активное участие во многих голевых атаках "Зенита". Наверняка, Артем хорошо работает на тренировках, что позволило ему получить место в основе в последних играх. Поэтому Роберто Манчини не может посадить его на скамейку запасных.
Дзюбе нужно думать своей головой. У него появился хороший шанс закрепиться в стартовом составе. Стоит ему только ослабить немного свою игру и расслабиться, как он тут же вернется на скамейку запасных.
- Ваше мнение по сегодняшней игре.
- Играли две команды, которые достойны друг друга. Как ни крути, играли лидеры чемпионата - первое и второе места. Мне игра очень понравилась, потому что в обеих командах была игровая идея и очень высокое техническое исполнительское мастерство, которое позволяет тренерам ставить перед игроками задачи различного уровня. Это могут быть контратаки либо какой-то розыгрыш мяча, может стандартные положения или какая-то оборонительная тактика. Все это присутствовало в сегодняшнем матче. Были массированные наступления, были разные тактические вариации, стандартные положения. Обе команды были достойны взять сегодня хоть какие-то очки. Единственный момент, который решил исход встречи, в "Зените", помимо того, что в команде все игроки хорошие, то еще в составе есть два больших мастера - это защитники Бранислав Иванович и Доменико Кришито. Они грамотно перекрыли фланги сопернику и зацементировали оборону своей команды. Отработали на сто процентов, а вдобавок ко всему, помогали своим партнерам подсказками. Также принимали активное участие в атакующих действиях.
- Визуально "Зенит" смотрится всё увереннее и показывает более осмысленный футбол. Главный тренер Роберто Манчини постепенно адаптировался к команде?
- Адаптация еще не закончена. Я думаю, что она будет проходить еще долго. Сходу тяжело привыкнуть к нашему чемпионату. Каждый день, каждый тур будет подкидывать итальянцу новые препятствия и сюрпризы, как например, когда сине-бело-голубые играли с московским "Динамо". Как мне показалось, к предыдущему матчу он не был готов. Так что у Роберто Манчини все впереди.
- Изначально считалось, что нападающий Артем Дзюба будет игроком запаса при итальянце, но в последнее время он регулярный футболист основы. С чем вы это связываете?
- Артем Дзюба сыграл всего три игры подряд. Видно, что он старается, полностью выкладывается в матчах и принимает активное участие во многих голевых атаках "Зенита". Наверняка, Артем хорошо работает на тренировках, что позволило ему получить место в основе в последних играх. Поэтому Роберто Манчини не может посадить его на скамейку запасных.
Дзюбе нужно думать своей головой. У него появился хороший шанс закрепиться в стартовом составе. Стоит ему только ослабить немного свою игру и расслабиться, как он тут же вернется на скамейку запасных.
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