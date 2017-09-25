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Евгений Ловчев: игра между ЦСКА и "Динамо" получилось абсолютно равной и скучной

Футбольный обозреватель Евгений Ловчев - об игре 11-го тура РФПЛ "Динамо" – ЦСКА (0:0).

"Я давал прогноз, что вероятна ничья. Несмотря на тревожные слухи вокруг "Динамо", что ни может не влиять на игроков. Но я исходил из того, что это дерби. К дерби идет хороший подогрев и поэтому команда, которая вроде бы выглядит на бумаге слабее, может сыграть в таком отдельном матче на равных с более сильным соперником.

Казалось бы ЦСКА даст преимущество отсутствие из-за травм Панченко и Рыкова, но игра получилось абсолютно равной и скучной. В общем, счет по игре", - цитирует Ловчева "Советский спорт".
Теги: Ловчев
Сегодня, 09:21
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