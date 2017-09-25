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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Андреас Гранквист: Дзюба два метра ростом, 100 кг веса, конечно, он все мячи выигрывает (видео)
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Роберто Манчини: у "Краснодара" удивительный стадион, сильная команда и прекрасный тренер (видео) (18)
Роналдиньо радует финтами мини-футбольную лигу Индии (видео)
Экс-звезда "Барселоны", обладатель "Золотого мяча" 2005 года Роналдиньо продолжает демонстрировать высокое индивидуальное мастерство в матчах индийской мини-футбольной премьер-лиги.
Роналдиньо, завершивший карьеру в большом футболе в 2015 году после ухода из "Флуминенсе", в настоящее время защищает цвета клуба "Дели Дрэгонс".
37-летний футболист отметился дублем в матче с "Ченнай Сингхэмс" (4:2), а затем оформил хет-трик в игре с "Бенгалуру Роялс" (5:5).
ВИДЕО - здесь
Роналдиньо, завершивший карьеру в большом футболе в 2015 году после ухода из "Флуминенсе", в настоящее время защищает цвета клуба "Дели Дрэгонс".
37-летний футболист отметился дублем в матче с "Ченнай Сингхэмс" (4:2), а затем оформил хет-трик в игре с "Бенгалуру Роялс" (5:5).
ВИДЕО - здесь
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