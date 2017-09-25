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Роналдиньо радует финтами мини-футбольную лигу Индии (видео)

Экс-звезда "Барселоны", обладатель "Золотого мяча" 2005 года Роналдиньо продолжает демонстрировать высокое индивидуальное мастерство в матчах индийской мини-футбольной премьер-лиги.

Роналдиньо, завершивший карьеру в большом футболе в 2015 году после ухода из "Флуминенсе", в настоящее время защищает цвета клуба "Дели Дрэгонс".

37-летний футболист отметился дублем в матче с "Ченнай Сингхэмс" (4:2), а затем оформил хет-трик в игре с "Бенгалуру Роялс" (5:5).

ВИДЕО - здесь
Теги: Роналдиньо
Сегодня, 12:31
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(1)
№1 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 12:57) #
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А где финты?
Регистрация: 22.11.2014
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