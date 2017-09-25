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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Станислав Черчесов: возможно, по Раушу придется договариваться с федерациями Кореи и Ирана (1)
Станислав Черчесов: возможно, по Раушу придется договариваться с федерациями Кореи и Ирана (1)
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Массимо Каррера: мы остаёмся семьей. Но в любой семье бывают проблемы, порой доходит до развода (видео) (6)
Массимо Каррера: мы остаёмся семьей. Но в любой семье бывают проблемы, порой доходит до развода (видео) (6)
Стали известны стартовые составы "Ахмата" и "Рубина"
Стали известны стартовые составы на матч 11-го тура чемпионата России "Ахмат" - "Рубин".
"Ахмат": Городов, Уциев, Родолфо, Семенов, Мохаммади, Анхель, Бериша, Швец, Исмаэл, Садаев, Лео.
"Рубин": Джанаев, Кудряшов, Навас, Набиуллин, Сигурдссон, Бауэр, Оздоев, М'Вила, Лестьенн, Канунников, Азмун.
"Ахмат": Городов, Уциев, Родолфо, Семенов, Мохаммади, Анхель, Бериша, Швец, Исмаэл, Садаев, Лео.
"Рубин": Джанаев, Кудряшов, Навас, Набиуллин, Сигурдссон, Бауэр, Оздоев, М'Вила, Лестьенн, Канунников, Азмун.
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