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Стали известны стартовые составы "Ахмата" и "Рубина"

Стали известны стартовые составы на матч 11-го тура чемпионата России "Ахмат" - "Рубин".

"Ахмат": Городов, Уциев, Родолфо, Семенов, Мохаммади, Анхель, Бериша, Швец, Исмаэл, Садаев, Лео.

"Рубин": Джанаев, Кудряшов, Навас, Набиуллин, Сигурдссон, Бауэр, Оздоев, М'Вила, Лестьенн, Канунников, Азмун.
Теги: Ахмат Рубин
Сегодня, 18:38
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