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Ливерпульский блогер: "Спартак" - это мусор

Блогер Роб Гутманн считает, что "Ливерпулю" не стоит сильно беспокоиться по поводу матча группового турнира Лиги чемпионов против "Спартака".

Статья на портале The Anfield Wrap о "Спартаке" называется: "Спартак" - это мусор".

"Став чемпионами России после 16-летнего перерыва, москвичи отпраздновали свое возвращение на вершину превращением в желе. Они не столько защищают свою корону, сколько закладывают ее, чтобы заплатить за празднование чемпионства. В настоящее время они идут на седьмом месте после 11 игр. В 13 очках от "Зенита". Они грозятся вырывать деревья, но если "красные" посмотрят в турнирную таблицу, то вряд ли будут сильно напуганы", - говорится в статье.
Теги: Ливерпуль Спартак
Сегодня, 18:43
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(4)
№20 Написал: Tokio581 (Сегодня, 19:30) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Я не за Спартак, но желаю ему удачи с ливером. На своем поле должны минимум на нечью
Регистрация: 18.04.2016
№19 Написал: liasport433 (Сегодня, 19:26) #
  • 0
  •  (2)
online

а интересно есть кому дело что думают про коней? нет!!!!!!!! даже не изут, потому что столько негатива к спартаку, потому что новсть со спартаком много раз обновляет страницу с рекламой, потому что на спартаке хоть как то поддерживают свои сайты!!!! уверен что большинство все фейково, а вы давай те стадо баранов сритесь как дети!
Регистрация: 19.06.2017
№18 Написал: Manchester United (Сегодня, 19:21) #
  • 0
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online
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: Manowar
Вот непредвзятое мнение болелы топящего даже не за Российскую команду ! Если-бы это писал болела ЦСКА , Зенита или там Луча , то понятно . " Желе " - подходящее определение !

жопа не болит после Локо? smile
Регистрация: 9.03.2017
№17 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 19:16) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: grisha
Цитата: Manowar
Желе " - подходящее определение !


Нет
Это джентлменское
У нас по простому желе называется - понос свинячий

у вас..это у бакланов?
Регистрация: 6.09.2013
№16 Написал: grisha (Сегодня, 19:13) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Хитрый Лис
кто по этому сезону скажет что он не прав?

А он не прав !
Урал, Тосно и Ска обязаны быть выше них в таблице
ВЫВОД - в свинячем желе попался какой то хрящик
Надо перемолоть ещё раз
ОБЯЗАТЕЛЬНО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!
Регистрация: 19.04.2017
№15 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 19:13) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Для рейтинга нужно жирным выделить


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008
№14 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 19:10) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Ну кто по этому сезону скажет что он не прав?
Регистрация: 19.03.2010
№13 Написал: grisha (Сегодня, 19:10) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Manowar
Желе " - подходящее определение !


Нет
Это джентлменское
У нас по простому желе называется - понос свинячий
Регистрация: 19.04.2017
№12 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 19:05) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Ростов»
Вот непредвзятое мнение болелы топящего даже не за Российскую команду ! Если-бы это писал болела ЦСКА , Зенита или там Луча , то понятно . " Желе " - подходящее определение ! laughing


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Спартак - НАВСЕГДА !................................ ( в яме )
Регистрация: 23.09.2016
№11 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 19:02) #
  • -6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
я знал, что больше всех за СПАРТАК волнуются северные.."Братья".. smirk
Регистрация: 6.09.2013
№10 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 19:01) #
  • -7
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: grisha
Надо ему фитиль в жопу - ускорится сразу, могу поспорить
Тосно - вперёд
!!
Вы должны быть выше свиней !!!



Мляяя,Сашенька,Блесинг,ты это видел?


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№9 Написал: grisha (Сегодня, 19:00) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Лечащий Врач
,блесинг притормозил

Надо ему фитиль в жопу - ускорится сразу, могу поспорить
Тосно - вперёд
!!
Вы должны быть выше свиней !!!
Регистрация: 19.04.2017
№8 Написал: tiki Москва (Сегодня, 19:00) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
Блогер Роб Гутманн считает

а с каких пор принято учитывать "мнение" каких-то блогеров?
условный бульба сумкин из шира считает что земля плоская.и?


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№7 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 18:57) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: grisha
кому унитазы пожизненно

Про унитазы всем известно.Давай,жми,блесинг притормозил


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№6 Написал: grisha (Сегодня, 18:57) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Победоносный Зенит
рабская команда докатилась...

Вот тут я не понял
Кто из опарышей мог докатиться, не поднявшись из унитаза ?
Всё по правилам - кому еврокубки - кому унитазы пожизненно

Если бы не продажный Турбин, наше Тосног уже догнало бы позорную в футболе команду
Регистрация: 19.04.2017
№5 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 18:54) #
  • -9
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Победоносный Зенит
Да рабская команда докатилась..

Тебе напомнить,что ты живёшь в городе,построенном ***ом?

Цитата: Nastroenie
Зачем он врёт? Мусор - это Динамо

Зачем ты врёшь? Мусор-это Зенит


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№4 Написал: Nastroenie Москва (Сегодня, 18:52) #
  • +6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Зачем он врёт? Мусор - это Динамо.
Регистрация: 2.12.2014
№3 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 18:49) #
  • +3
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Да рабская команда докатилась...
Регистрация: 17.09.2017
№2 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:48) #
  • +6
  •  (14)
online
Болеет за:
«Зенит»
Вот всё по делу написал, но озаглавил, как принято у европейских питоров, когда что-то касается России.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№1 Написал: acuk Санкт-Петербург (Сегодня, 18:46) #
  • +4
  •  (16)
Болеет за:
«Зенит»
Деревья не трожьте, свиньи!
Регистрация: 30.07.2009
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