Ливерпульский блогер: "Спартак" - это мусор

Блогер Роб Гутманн считает, что "Ливерпулю" не стоит сильно беспокоиться по поводу матча группового турнира Лиги чемпионов против "Спартака".Статья на портале The Anfield Wrap о "Спартаке" называется: "Спартак" - это мусор"."Став чемпионами России после 16-летнего перерыва, москвичи отпраздновали свое возвращение на вершину превращением в желе. Они не столько защищают свою корону, сколько закладывают ее, чтобы заплатить за празднование чемпионства. В настоящее время они идут на седьмом месте после 11 игр. В 13 очках от "Зенита". Они грозятся вырывать деревья, но если "красные" посмотрят в турнирную таблицу, то вряд ли будут сильно напуганы", - говорится в статье.