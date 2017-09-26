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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Православный бизнесмен Константин Малофеев: "Спартак" - это очень дорогая игрушка
Председатель совета директоров группы компаний "Царьград", известный бизнесмен и православный активист Константин Малофеев, который болеет за "Спартака", прокомментировал слухи о том, что он хотел купить столичный клуб.
"Хотел ли приобрести "Спартак"? Это очень дорогая игрушка. Я знаком с Федуном и знаю, сколько ему стоит содержание клуба. Это очень дорого. Проблема в том, что в нашем футболе ничего не стоят телевизионные права. В европейских клубах, которые делают бизнес, зарабатывают, как "Реал" или "Барселона", доходы делятся так – 40% телеправа, еще 40% - различный мерчендайзинг (продажа футболок по всему миру, в Китае и так далее) и только 20% - это билеты. У нас же эти 40% от телеправ равны нулю.
Исходя из этого, очень тяжело нашим клубам зарабатывать. Так получилось по целому ряду причин – виноваты 90-е, виноваты 2000-е. То, что госкомпании дают безразмерные деньги, и теряется интерес болельщиков, чтобы люди смотрели за деньги каждый матч.
Слухи о том, что я хотел купить "Спартак"? Я не могу комментировать эти переговоры. Но если бы они были – давайте пофантазируем – то те, кто собирается приобрести (называли не только меня, но и Петра Авена, с которым у нас совместная ложа, поэтому, наверное, нас и объединяли), должны взять на себя расходы. А они очень большие, и это все время минус. Поэтому я считаю то, что делал Федун, подвигом, – сказал Малофеев в эфире "Царьград ТВ".
"Хотел ли приобрести "Спартак"? Это очень дорогая игрушка. Я знаком с Федуном и знаю, сколько ему стоит содержание клуба. Это очень дорого. Проблема в том, что в нашем футболе ничего не стоят телевизионные права. В европейских клубах, которые делают бизнес, зарабатывают, как "Реал" или "Барселона", доходы делятся так – 40% телеправа, еще 40% - различный мерчендайзинг (продажа футболок по всему миру, в Китае и так далее) и только 20% - это билеты. У нас же эти 40% от телеправ равны нулю.
Исходя из этого, очень тяжело нашим клубам зарабатывать. Так получилось по целому ряду причин – виноваты 90-е, виноваты 2000-е. То, что госкомпании дают безразмерные деньги, и теряется интерес болельщиков, чтобы люди смотрели за деньги каждый матч.
Слухи о том, что я хотел купить "Спартак"? Я не могу комментировать эти переговоры. Но если бы они были – давайте пофантазируем – то те, кто собирается приобрести (называли не только меня, но и Петра Авена, с которым у нас совместная ложа, поэтому, наверное, нас и объединяли), должны взять на себя расходы. А они очень большие, и это все время минус. Поэтому я считаю то, что делал Федун, подвигом, – сказал Малофеев в эфире "Царьград ТВ".
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