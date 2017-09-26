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Православный бизнесмен Константин Малофеев: "Спартак" - это очень дорогая игрушка

Председатель совета директоров группы компаний "Царьград", известный бизнесмен и православный активист Константин Малофеев, который болеет за "Спартака", прокомментировал слухи о том, что он хотел купить столичный клуб.

"Хотел ли приобрести "Спартак"? Это очень дорогая игрушка. Я знаком с Федуном и знаю, сколько ему стоит содержание клуба. Это очень дорого. Проблема в том, что в нашем футболе ничего не стоят телевизионные права. В европейских клубах, которые делают бизнес, зарабатывают, как "Реал" или "Барселона", доходы делятся так – 40% телеправа, еще 40% - различный мерчендайзинг (продажа футболок по всему миру, в Китае и так далее) и только 20% - это билеты. У нас же эти 40% от телеправ равны нулю.

Исходя из этого, очень тяжело нашим клубам зарабатывать. Так получилось по целому ряду причин – виноваты 90-е, виноваты 2000-е. То, что госкомпании дают безразмерные деньги, и теряется интерес болельщиков, чтобы люди смотрели за деньги каждый матч.

Слухи о том, что я хотел купить "Спартак"? Я не могу комментировать эти переговоры. Но если бы они были – давайте пофантазируем – то те, кто собирается приобрести (называли не только меня, но и Петра Авена, с которым у нас совместная ложа, поэтому, наверное, нас и объединяли), должны взять на себя расходы. А они очень большие, и это все время минус. Поэтому я считаю то, что делал Федун, подвигом, – сказал Малофеев в эфире "Царьград ТВ".
Теги: Спартак
Сегодня, 09:48
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4
(2)
№4 Написал: tiki Москва (Сегодня, 10:32) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: alexpyat
Православный активист звучит будто сейчас времена крестовых походов и он занимается навязыванием своей веры.

так именно этим и занимаются
лично как по мне - каждый может верить во что хочет, а может и вовсе не верить
но когда эти активисты пытаются закрывать выставки, отменять концерты групп, срывать показы фильмов (а сейчас некоторые уже дошли до того, что автомобили поджигают), это уже клиника


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№3 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 10:22) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Я единственный кто сейчас впервые прочитал про этого "известного" бизнесмена, его Царьград и Царьград ТВ? Что вообще такое "православный бизнесмен" и "православный активист"? В моем понимании есть православный человек в соответствии с его вероисповеданием. Православный активист звучит будто сейчас времена крестовых походов и он занимается навязыванием своей веры. Ну а православный бизнесмен вообще странное словосочетание...
Регистрация: 23.03.2016
№2 Написал: Магомед83 Москвабад (Сегодня, 09:57) #
  • +1
  •  (5)
online

Цитата: tiki
ого какая новая профессия и должность "православный бизнесмен"

в рашке каждый православный активист либо бизнесмен, либо поехавший)


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в этой вселенной бесконечны только две вещи: вкус чефира и тупость долбоёбов на форуме
Регистрация: 15.08.2017
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 09:49) #
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
ого какая новая профессия и должность "православный бизнесмен"


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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