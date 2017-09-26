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Никита Симонян: если обыграем "Ливерпуль", то все будут кричать: "Слава "Спартаку"

Ветеран "Спартака" Никита Симонян высказался относительно предстоящего матча Лиги чемпионов с "Ливерпулем".

"Я не могу желать "Спартаку" ничего, кроме победы. Команде нужно достойно сыграть с очень именитым соперником, и в игре с таким клубом, как "Ливерпуль", ничья станет хорошим результатом.

Англичане на ходу, комбинируют, остро атакуют, поэтому нужно показать достойную игру и не проиграть. Если красно-белые добьются победы, то все будут кричать: "Слава "Спартаку", - цитирует Симоняна ТАСС.
Теги: Симонян Спартак
Сегодня, 12:59
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11
(0)
№11 Написал: killerman77 Джибути (Сегодня, 13:33) #
  • +1
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а зачем колосков нужен спартаку? чудят ветераны. stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 16.06.2015
№10 Написал: casabl (Сегодня, 13:32) #
  • +1
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online

Палыч! Не будут и не все. Цыплят по восемь не считают.


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015
№9 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 13:31) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: yuri
Все это кто?

сектанты
Регистрация: 5.04.2017
№8 Написал: yuri спб (Сегодня, 13:19) #
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  •  (2)
online

Цитата: капля никотина
Нам гол бы хоть один забить - уже нормально будет.

1-5 табло бесстрастно горело над опустевшим стадионом. Опять.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№7 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 13:14) #
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Болеет за:
ЦСКА
Сиалекс ! А вдруг ? Надейтесь и сбудется !


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014
№6 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 13:09) #
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  •  (4)

Нам гол бы хоть один забить - уже нормально будет.
Регистрация: 3.03.2007
№5 Написал: yuri спб (Сегодня, 13:08) #
  • +1
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online

Цитата: ssskkkbbb
Симонян и valerman40

Ну как бы все , да.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№4 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 13:07) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: yuri
Все это кто?

Симонян и valerman40


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Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№3 Написал: utekay Россия (Сегодня, 13:07) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
да я первый это крикну...один раз confused


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№2 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 13:05) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Все это кто?

явно не ты, ведь помойные коты умеют только мяукать и яйца себе лизать
Регистрация: 2.08.2010
№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 13:01) #
  • +3
  •  (7)
online

Все это кто?


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
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