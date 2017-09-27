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Сергей Фурсенко: Адвокат каким был, таким и остался - готов к любым вызовам

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко рассказал об экс-наставнике команды Дике Адвокате, которому сегодня исполнилось 70 лет.

"Я недавно встречал его, когда мы играли с "Утрехтом", – он находится в отличной форме. Хотя мы завоевали чемпионство 10 лет назад, я бы не сказал, что он сильно изменился за это время. Он такой же энергичный, весь в футболе, а футбол это и его специальность, и хобби. Каким он был, таким и остался: он готов к любым вызовам, одним из которых является сборная Нидерландов.

Первая встреча у нас прошла в аэропорту Амстердама – тогда он готовил сборную Южной Кореи к чемпионату мира и согласился со мной встретиться. Это была закрытая встреча, так как у нас был тогда другой тренер, и не надо было будоражить общественность. Мы достаточно приватно обсуждали вопросы, связанные с развитием "Зенита".

Надо сказать, что после непродолжительной беседы, когда я осветил цели, которые поставил перед собой и клубом, Адвокат согласился принять наше предложение и прилететь посмотреть Санкт-Петербург и базу "Зенита". Мы прямо с трапа самолета посадили его в минивэн, повезли по городу, показали базу. Он из окна все посмотрел, из машины не выходил, и была достигнута договоренность, что он будет тренировать "Зенит".

Это человек, который очень серьезно подходит ко всем вопросам, очень скрупулезно. Он очень обстоятельный во всех отношениях: если он наметил цель, то идет как бульдозер, не останавливаясь, упирается во все препятствия, но преодолевает их. Финансовый вопрос мы достаточно быстро решили: примерно было понятно, на какие условия он согласится, и мы согласовали этот вопрос", - цитирует Фурсенко ТАСС.
Теги: Фурсенко Зенит Адвокат
Сегодня, 13:37
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