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"Реал" объявил о продлении контракта с Вараном

Защитник "Реала" Рафаэль Варан подписал с клубом новый контракт, сообщает официальный сайт мадридцев.

Новое соглашение 24-летнего игрока рассчитано до июня 2022 года.

Француз выступает за "Королевский клуб" с 2011 года.
Теги: Варан Реал
Сегодня, 18:40
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