"Реал" объявил о продлении контракта с Вараном

Защитник "Реала" Рафаэль Варан подписал с клубом новый контракт, сообщает официальный сайт мадридцев.Новое соглашение 24-летнего игрока рассчитано до июня 2022 года.Француз выступает за "Королевский клуб" с 2011 года.