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Артем Ребров: Дикань приносит удачу "Спартаку"

Вратарь "Спартака" Артем Ребров прокомментировал итог матча 12-го тура чемпионата России против "Урала" (2:0).

"Дикий приносит удачу. С победой", - написал Ребров в Инстаграме, разместив совместную фотографией с Диканем и своей женой Екатериной.
Теги: Ребров Дикань Спартак
Сегодня, 09:24
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