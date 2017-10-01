Артем Ребров: Дикань приносит удачу "Спартаку"

Вратарь "Спартака" Артем Ребров прокомментировал итог матча 12-го тура чемпионата России против "Урала" (2:0)."Дикий приносит удачу. С победой", - написал Ребров в Инстаграме, разместив совместную фотографией с Диканем и своей женой Екатериной.