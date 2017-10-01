Сергей Веденеев: игроки "Зенита" решили, что игра будет проходить, не так тяжело, как это произошло на самом деле

Бывший футболист "Зенита" Сергей Веденеев в беседе с корреспондентомпрокомментировал итоги матча 12-го тура Премьер-Лиги между сине-бело-голубыми и "Анжи" (2:2).- Игроки "Зенита" решили, что игра будет проходить, не так тяжело, как это произошло на самом деле. Думали, что это будет полегче и оказались не готовы к тому, что соперник будет серьезно настроен, и к состоянию поля, потому что оно не позволяло играть быстро в пас, и соперник спокойно успевал перекрывать все зоны, в которые можно было бы врываться. В атаке показали, в целом, неплохую игру - забили два гола, а вот в обороне допускали мелкие тактические ошибки, которые привели к пропущенным голам. Тем не менее, учитывать, что счет был 1:2 и ранее питерцы сыграли сложный матч с "Реал Сосьедад" в рамках Лиги Европы, то счет благоприятный для "сине-бело-голубых".- Нет, по-моему, здесь закономерности никакой нет. Я еще раз говорю, что после матча Лиги Европы на шикарном стадионе на Крестовском острове приехать в какой-то Каспийск играть на ужасном поле, и, конечно, очень сложно переключится с одного уровня на другой. Кроме того, вся игра была уставшая, многие не успели восстановиться. Если бы они встретились с "Анжи" через дня два на хорошем поле, то тут вопросов ни у кого не возникло бы.- Предсказывать я не соберусь, потому что все быстро меняется. Вот, у кого-то травмы, как например, у "Динамо" нападающий Кирилл Панченко травмировался. "Локомотив" прикупил хорошего нападающего Эдера. Зимой у многих команды будут перемены. Вот, мы сейчас наблюдаем, как "Ростов" постепенно шагает по турнирной таблице вниз, кто-то наоборот будет подниматься вверх. Поэтому не только эти две команды будет вести борьбу, любая команда, которая будет иметь хороший бюджет, желание и организованную игру, может хорошо усилиться и набирать свои очки. Посмотрим, что нам покажет сезон в дальнейшем, пока рано кого-то отдельно выделять, все меняется с большой скоростью.- А что им помогать? Чем им это поможет помочь? С восстановлением у них все в порядке. Все у них нормально. Будут у них матчи, как сегодня, где они будут терять очки - это нормально. Как правило, более 90 процентов команд, играя на таком покрытии, теряют очки.