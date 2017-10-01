Опрос:

Новости партнеров

Сергей Веденеев: игроки "Зенита" решили, что игра будет проходить, не так тяжело, как это произошло на самом деле

Сергей Веденеев: игроки "Зенита" решили, что игра будет проходить, не так тяжело, как это произошло на самом делеБывший футболист "Зенита" Сергей Веденеев в беседе с корреспондентом Rusfootball.info прокомментировал итоги матча 12-го тура Премьер-Лиги между сине-бело-голубыми и "Анжи" (2:2).

- Ваше мнение по сегодняшней игре.

- Игроки "Зенита" решили, что игра будет проходить, не так тяжело, как это произошло на самом деле. Думали, что это будет полегче и оказались не готовы к тому, что соперник будет серьезно настроен, и к состоянию поля, потому что оно не позволяло играть быстро в пас, и соперник спокойно успевал перекрывать все зоны, в которые можно было бы врываться. В атаке показали, в целом, неплохую игру - забили два гола, а вот в обороне допускали мелкие тактические ошибки, которые привели к пропущенным голам. Тем не менее, учитывать, что счет был 1:2 и ранее питерцы сыграли сложный матч с "Реал Сосьедад" в рамках Лиги Европы, то счет благоприятный для "сине-бело-голубых".

- "Зенит" не в первый раз спотыкается на махачкалинцах. Вы понимаете причины этих осечек именно с "Анжи"?

- Нет, по-моему, здесь закономерности никакой нет. Я еще раз говорю, что после матча Лиги Европы на шикарном стадионе на Крестовском острове приехать в какой-то Каспийск играть на ужасном поле, и, конечно, очень сложно переключится с одного уровня на другой. Кроме того, вся игра была уставшая, многие не успели восстановиться. Если бы они встретились с "Анжи" через дня два на хорошем поле, то тут вопросов ни у кого не возникло бы.

- Отрыв от "Локомотива" - всего одно очко. Именно эти две команды будут бороться за чемпионство или кто-то к ним присоединится?

- Предсказывать я не соберусь, потому что все быстро меняется. Вот, у кого-то травмы, как например, у "Динамо" нападающий Кирилл Панченко травмировался. "Локомотив" прикупил хорошего нападающего Эдера. Зимой у многих команды будут перемены. Вот, мы сейчас наблюдаем, как "Ростов" постепенно шагает по турнирной таблице вниз, кто-то наоборот будет подниматься вверх. Поэтому не только эти две команды будет вести борьбу, любая команда, которая будет иметь хороший бюджет, желание и организованную игру, может хорошо усилиться и набирать свои очки. Посмотрим, что нам покажет сезон в дальнейшем, пока рано кого-то отдельно выделять, все меняется с большой скоростью.

- Перерыв на матчи сборных пойдёт питерцам на пользу?

- А что им помогать? Чем им это поможет помочь? С восстановлением у них все в порядке. Все у них нормально. Будут у них матчи, как сегодня, где они будут терять очки - это нормально. Как правило, более 90 процентов команд, играя на таком покрытии, теряют очки.
Теги: Веденеев Зенит
Вчера, 22:45
Напечатать
1
(2)
№1 Написал: Polukarov Санкт-Петербург (Вчера, 23:28) #
  • -3
  •  (3)

СЕРГЕЙ ВЕДЕНЕЕВ: ИГРОКИ "ЗЕНИТА" РЕШИЛИ???
Но игроки Анжи решили по-своему и СЫГРАЛИ ОТЛИЧНО!
Все МОЛОДЦЫ!
Мало кто мог предположить, что один из аутсайдеров чемпионата «Анжи» сможет дать настоящий бой лидеру Премьер-лиги санкт-петербургскому «Зениту».
Однако, для Зенита выезд в Каспийск снова оказался очень сложным.
В прошлом году зенитовцы в Каспийске проиграли Анжи в рамках Кубка России и смогли получить только одно очко в чемпионате.
В этой игре махачкалинцы продемонстрировали МОГУЧИЙ футбольный характер и сумели НЕ ПРОИГРАТЬ Зениту - отстояли ничью.
Спартак ЕЛЕ ноги УНЁС в Москве и вот теперь Зенит в Каспийске - обе команды ОТСКОЧИЛИ!
Зенит мог проиграть, как и Спартак, но не повезло Анжи!
Четыре очка потеряли Анжи в этих двух играх, а могли и приобрести, будь в концовках ПОВНИМАТЕЛЬНЕЕ!
В этом туре плохо сыграл только УРАЛ!
Так безвольно Урал ещё не играл!
Такое ВПЕЧАТЛЕНИЕ, что мы наблюдали ДОГОВОРНЯК!
За Уралом, как мы знаем, водятся договорные ГРЕШКИ!
11 туров Урал РВАЛ и МЕТАЛ, а в игре со Спартаком решил сыграть в поддавки.
Очень ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ матч выдали в Урале!
А как ОТЛИЧНО сыграли и за честь клуба постояли другие - СКА-Хабаровск, Арсенал, Тосно, Амкар, Уфа, Анжи, да и Динамо неплохо сыграло, хотя и ПРОИГРАЛО крупно!
А вот УРАЛ со Спартаком, на фоне этих команд, сыграл БЕЗВОЛЬНО и в поддавки.
Очень ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ матч сыграл Урал со Спартаком и он ОЧЕНЬ похож на ДОГОВОРНЯК!
Самая УЖАСНАЯ и безвольная игра Урала в этом сезоне!
А Анжи уже ВТОРУЮ игру подряд играет на ОТЛИЧНО!
Вадиму Скрипченко удалось КЛАССНО подготовить команду Анжи к важным матчам с сильными клубами и те еле НОГИ унесли от поражения!
Если дело так дальше пойдёт, то Анжи поднимется по турнирной таблице и многих сможет сместить и отправить их ВНИЗ, а сами будут КРАСОВАТЬСЯ наверху.
Желаем Анжи так и дальше играть и ПОБЕДЫ придут!
Могут ведь и надо СТАРАТЬСЯ!
Будем всегда рады за Анжи и за их тренера Вадима Скрипченко!
Вперёд Анжи!
Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА!
Регистрация: 8.05.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.