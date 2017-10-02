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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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"Матч ТВ" активно распространял в популярных пабликах мемы о победе "Зенита" над "Спартаком" (37)
"Матч ТВ" активно распространял в популярных пабликах мемы о победе "Зенита" над "Спартаком" (37)
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Николай Наумов - о Фернандеше: удивлен, как Черевченко и Смородская "зачехлили" такого игрока (6)
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Алексей Герасименко: сейчас кажется, что Дзюба и Кокорин смогут забить под 35 мячей за сезон (6)
Андрей Пятов: скажут - поедем на ЧМ в Россию, не скажут – нет
Вратарь сборной Украины Андрей Пятов высказал мнение по поводу возможной поездки национальной сборной на чемпионат мира—2018 в Россию.
- Есть ли внутри команды разговоры, что сборная может не поехать на ЧМ-2018 даже в случае благоприятного исхода отборочного турнира?
- Или, может быть, наоборот, вы уверены, что поедете? Нет, никаких разговоров нет. Нам как скажут, так мы и сделаем. Решать не нам. Что касается моего личного мнения, то, конечно, ехать хочется. Это же чемпионат мира – праздник футбола, который происходит раз в четыре года. В нашей стране на ЧМ футболист может попасть раз в жизни. Такое событие нельзя пропускать. И если мы туда квалифицируемся (не будем забывать, что пока у нас даже путевки на турнир нет), то ехать надо. Другое дело, что все будет так, как решит начальство – скажут, мы поедем, не скажут – нет.
sport.unian.net
- Есть ли внутри команды разговоры, что сборная может не поехать на ЧМ-2018 даже в случае благоприятного исхода отборочного турнира?
- Или, может быть, наоборот, вы уверены, что поедете? Нет, никаких разговоров нет. Нам как скажут, так мы и сделаем. Решать не нам. Что касается моего личного мнения, то, конечно, ехать хочется. Это же чемпионат мира – праздник футбола, который происходит раз в четыре года. В нашей стране на ЧМ футболист может попасть раз в жизни. Такое событие нельзя пропускать. И если мы туда квалифицируемся (не будем забывать, что пока у нас даже путевки на турнир нет), то ехать надо. Другое дело, что все будет так, как решит начальство – скажут, мы поедем, не скажут – нет.
sport.unian.net
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