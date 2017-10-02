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Андрей Пятов: скажут - поедем на ЧМ в Россию, не скажут – нет

Вратарь сборной Украины Андрей Пятов высказал мнение по поводу возможной поездки национальной сборной на чемпионат мира—2018 в Россию.

- Есть ли внутри команды разговоры, что сборная может не поехать на ЧМ-2018 даже в случае благоприятного исхода отборочного турнира?

- Или, может быть, наоборот, вы уверены, что поедете? Нет, никаких разговоров нет. Нам как скажут, так мы и сделаем. Решать не нам. Что касается моего личного мнения, то, конечно, ехать хочется. Это же чемпионат мира – праздник футбола, который происходит раз в четыре года. В нашей стране на ЧМ футболист может попасть раз в жизни. Такое событие нельзя пропускать. И если мы туда квалифицируемся (не будем забывать, что пока у нас даже путевки на турнир нет), то ехать надо. Другое дело, что все будет так, как решит начальство – скажут, мы поедем, не скажут – нет.

sport.unian.net
Теги: Пятов Сборная Украины
Сегодня, 17:35
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(1)
№7 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 17:58) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
"........ по телевизору настоящий футбол хоть посмотрите "

В Украине ЧМ-2018 по телевизору показывать не будут.
Регистрация: 16.05.2017
№6 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 17:54) #
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online

Как бандеровцы скажут?


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№5 Написал: Цезарь (Сегодня, 17:53) #
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Болеет за:
ЦСКА
украинцы нахер не нужны на ЧМ-пусть не портят праздник и скачут у себя
Регистрация: 21.09.2017
№4 Написал: trent (Сегодня, 17:53) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
А как же свобода слова и демократия??


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№3 Написал: oksva Спб (Сегодня, 17:47) #
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Болеет за:
«Спартак»
Мы ответим так , приедете - добро пожаловать , нет - да и хер с вами , по телевизору настоящий футбол хоть посмотрите .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 17:43) #
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Болеет за:
ЦСКА
в этом то и проблема, что решать не вам
даже если вы пройдете,или в стыки попадете и там пройдете...сначала надо пройти
а вот если скажут ехать - вам такие условия ваши "управляющие" поставят. Следить будут как за игроками Северной Кореи


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: Wheagle (Сегодня, 17:41) #
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Куле стадо!!!! Скажут скакать будут скакать, скажут все в АТО покуячат галопом)))


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ЗЕНИТ
Регистрация: 31.07.2017
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