Андрей Пятов: скажут - поедем на ЧМ в Россию, не скажут – нет

Вратарь сборной Украины Андрей Пятов высказал мнение по поводу возможной поездки национальной сборной на чемпионат мира—2018 в Россию.- Или, может быть, наоборот, вы уверены, что поедете? Нет, никаких разговоров нет. Нам как скажут, так мы и сделаем. Решать не нам. Что касается моего личного мнения, то, конечно, ехать хочется. Это же чемпионат мира – праздник футбола, который происходит раз в четыре года. В нашей стране на ЧМ футболист может попасть раз в жизни. Такое событие нельзя пропускать. И если мы туда квалифицируемся (не будем забывать, что пока у нас даже путевки на турнир нет), то ехать надо. Другое дело, что все будет так, как решит начальство – скажут, мы поедем, не скажут – нет.