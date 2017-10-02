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Леонид Слуцкий признан тренером недели в Чемпионшипе

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий признан тренером недели по итогам 11-го тура чемпионшипа, сообщает EFL.

Под руководством российского специалиста "тигры" обыграли "Бирмингем" (6:1).

На данный момент "Халл" занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионшипа
Теги: Слуцкий Халл Сити
Сегодня, 20:48
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11
(1)
№11 Написал: Hitman (Сегодня, 21:38) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: xixidok
Фигасе..Гинер и там все купил..)

Гинер тут то нищеброд smile
Регистрация: 20.04.2017
№10 Написал: Volodia379 (Сегодня, 21:18) #
  • -2
  •  (6)
online

Смех да и только!
Регистрация: 11.04.2016
№9 Написал: bobovzenit Калининград (Сегодня, 21:17) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SPV
Одолел 22 команду бедолага,

Почему же одолел? 6:1 - это разгром, даже, если 22 команду. Тут как-то и наши (Зенит) и ваши (Спартак) не смогли справиться с 16-й командой.
Регистрация: 26.10.2016
№8 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 21:13) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: bobovzenit
Крупная победа - это, конечно же, круто! А вот 17-е место в Чемпионшипе, это как-то п-ц называется.

Одолел 22 команду бедолага, он вроде за выход собирался бороться, но не уточнил куда smile Может в первую лигу Англии нацелился?
Регистрация: 2.02.2012
№7 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 21:07) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Абрамович и фунт стерлингов поддержали ЛВС.
Регистрация: 20.03.2014
№6 Написал: bobovzenit Калининград (Сегодня, 21:06) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Крупная победа - это, конечно же, круто! А вот 17-е место в Чемпионшипе, это как-то п-ц называется.
Регистрация: 26.10.2016
№5 Написал: Хидя (Сегодня, 21:03) #
  • -2
  •  (4)

шаталыч что то сьел что ли на выходных...
Регистрация: 13.03.2017
№4 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 20:59) #
  • -1
  •  (9)
online

Саксонскому пердиву - нашу диву!!!
Регистрация: 3.03.2007
№3 Написал: нетрал (Сегодня, 20:57) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
17? это круто поди?
Регистрация: 26.04.2017
№2 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 20:50) #
  • +4
  •  (4)

Леня, давай! )
Регистрация: 28.05.2014
№1 Написал: xixidok Москва (Сегодня, 20:49) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Фигасе..Гинер и там все купил..)
Регистрация: 19.05.2015
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