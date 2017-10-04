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Сергей Фурсенко: мы с Федуном обеспокоены командами, которые не стараются играть в атакующем стиле

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко рассказал о разговоре с владельцем "Спартака" Леонидом Федуном на заседании Совета по физкультуре и спорту.

"Мы с Федуном обеспокоены теми командами, которые не стараются играть в атакующем стиле. Во всех ведущих европейских чемпионатах играют исключительно в атакующий футбол. В том числе и по этой причине на стадионы идут зрители.

Именно об этом я и говорил на Совете при Президенте. Футбол должен быть зрелищным! А все явления, которые мешают показывать такую игру, нужно устранять", - цитирует Фурсенко "СЭ".
Теги: Фурсенко
Сегодня, 09:58
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№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:13) #
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Идея фантастическая, в прямом смысле этого слова.
Как играть в атакующий футбол, если креативных русских футболистов 5-10 на сотню профессиональных команд. А по лимиту идет ужесточение.

Вот и выступают ансамбли в контратакующей манере, потому что получать от Зенита по 5-8 мячей за матч никто не хочет, Спартак подтвердит.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
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