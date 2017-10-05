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Александр Кокорин: это я уговорил Дзюбу не уходить из "Зенита"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин рассказал о том, что объяснил партнеру по команде Артему Дзюбе, что не стоит переходить в другую команду. Напомним, летом Дзюба мог покинуть "Зенит" из-за недостатка игровой практики.

"Я не могу сказать, хотел он уйти или нет. Разговоры были. Но я ему сказал, что, если ты уйдешь отсюда, твоя карьера пойдет вниз, и ты совершишь ошибку. Я сказал ему так, потому что прекрасно знаю его способности как игрока.

Фактически я его уговорил не уходить никуда и сказал, что за место в основе нужно бороться и доказывать здесь. "Зенит" на данный момент – самый сильный клуб России. Прежде чем идти куда-то в неизвестность, надо пробовать свои силы здесь", - цитирует Кокорина "Советский спорт".
Теги: Кокорин Дзюба Зенит
Сегодня, 11:31
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№2 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 11:46) #
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Болеет за:
«Спартак»
"Вот Кокорин с...ка, подставил ...лядь" - думает теперь Дзюба...
Регистрация: 14.04.2008
№1 Написал: Avtokrat (Сегодня, 11:37) #
  • -2
  •  (2)

А кому он нужен с такой зп.
Регистрация: 26.05.2012
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