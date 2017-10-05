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Нобель Арустамян: Фурсенко категорически запретил рассматривать вариант ухода Кокорина

Спортивный комментатор Нобель Арустамян рассказал, почему "Зенит" отказался минувшим летом обменять форварда Александра Кокорина на нападающего "Краснодара" Федора Смолова.

"Сергей Фурсенко категорически запретил своему спортивному департаменту рассматривать вариант ухода Кокорина. Он поговорил с Кокориным и убедил всех в клубе, что на него нужно делать ставку. Естественно, такой же посыл был и от Роберто Манчини, который взялся, чтобы игру Кокорина изменить.

Дальше был сбор в Австрии, и он во многом стал ключевым. Там Манчини и его помощник провели очень много разговоров с Кокориным и рассказали, как его собираются видеть в "Зените". После этого произошло преображение Кокорина, на которое, как говорят, также повлияло рождение у него ребенка", - рассказал Арустамян на канале Ставка TV.
Теги: Арустамян Кокорин Зенит
Сегодня, 13:25
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