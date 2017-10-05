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Мартин О'Нил подпишет новый контракт со сборной Ирландии

Главный тренер сборной Ирландии Мартин О'Нил продолжить работать с национальной командой, информирует independent.ie.

65-летний специалист подпишет новый контракт с Футбольной ассоциацией Ирландии. Новое соглашение будет рассчитано до 2020 года.
Теги: Сборная Ирландии
Вчера, 23:50
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