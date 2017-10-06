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Джо Харт: мы очень счастливы, что выиграли и вышли на чемпионат мира

Вратарь сборной Англии Джо Харт прокомментировал победу над Словенией (1:0) в отборочном матче чемпионата мира.

"Наша команда сыграла блистательно. А для Харри Кейна забить на последней минуте - отличное ощущение. Мы очень счастливы, что выиграли и вышли на чемпионат мира", - цитирует Харта официальный сайт ФИФА.
Теги: Харт Кейн Сборная Англии Сборная Словении
Сегодня, 02:21
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