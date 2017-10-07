Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
12:33
Хавьер Тебас: если Федерация футбола Каталонии отделится, то "Барселона" и "Эспаньол" не смогут играть в Испании
Хавьер Тебас: если Федерация футбола Каталонии отделится, то "Барселона" и "Эспаньол" не смогут играть в Испании
10:32
"Барселону" в ФНЛ. Анонс 17-го тура (1)
"Барселону" в ФНЛ. Анонс 17-го тура (1)
"Оренбург" забил три безответных мяча "Тюмени"
ФНЛ
17 тур
"Оренбург" - "Тюмень" 3:0
Голы: Попович, 9, Попов, 22, Попович, 41 (пен.)
"Оренбург": Руденко, Удалый, Ойеволе, Малых, Андреев, Бегич (Чиркин, 84), Воробьёв (Ефремов, 54), Попов, Бреев, Попович (Парняков, 69), Мамтов (Делькин, 64)
"Тюмень": Телков, Гузь, Мурачёв, Шляпкин, Павленко, Чудин, Лешонок, Карпов (Глухов, 70), Юсупов, Ставпец, Чуканов
Предупреждения: Чудин, 40, Мурачёв, 90+2
17 тур
"Оренбург" - "Тюмень" 3:0
Голы: Попович, 9, Попов, 22, Попович, 41 (пен.)
"Оренбург": Руденко, Удалый, Ойеволе, Малых, Андреев, Бегич (Чиркин, 84), Воробьёв (Ефремов, 54), Попов, Бреев, Попович (Парняков, 69), Мамтов (Делькин, 64)
"Тюмень": Телков, Гузь, Мурачёв, Шляпкин, Павленко, Чудин, Лешонок, Карпов (Глухов, 70), Юсупов, Ставпец, Чуканов
Предупреждения: Чудин, 40, Мурачёв, 90+2
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.