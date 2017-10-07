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"Оренбург" забил три безответных мяча "Тюмени"

ФНЛ

17 тур

"Оренбург" - "Тюмень" 3:0

Голы: Попович, 9, Попов, 22, Попович, 41 (пен.)

"Оренбург": Руденко, Удалый, Ойеволе, Малых, Андреев, Бегич (Чиркин, 84), Воробьёв (Ефремов, 54), Попов, Бреев, Попович (Парняков, 69), Мамтов (Делькин, 64)

"Тюмень": Телков, Гузь, Мурачёв, Шляпкин, Павленко, Чудин, Лешонок, Карпов (Глухов, 70), Юсупов, Ставпец, Чуканов

Предупреждения: Чудин, 40, Мурачёв, 90+2
Теги: Оренбург Тюмень
Сегодня, 16:54
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