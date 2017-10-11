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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Лионель Месси: это было бы безумием, если бы мы не попали на чемпионат мира
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что нынешний состав сборной Аргентины заслужил выступить на чемпионате мира.
Напомним, аргентинцы одержали победу над командой Эквадора (3:1) и завоевали путевку на мундиаль. Сам Месси сделал в матче хет-трик.
"Сегодня был важный день для Аргентины. Эта команда полностью заслужила то, чтобы сыграть на чемпионате мира в России. Мы проявили спокойствие и, слава богу, достигли цели. Было бы безумием, если бы мы не попали на чемпионат мира.
Нас критиковали, мы провели, по сути, три финала подряд. Сегодня же был самый важный день, особенно для старожилов сборной. Нам пришлось оградить себя от прессы и от болельщиков, думаю, это помогло нам сплотиться.
Важно было объединиться ради общей цели, и если все идут рука об руку, то это гораздо лучше, вся команда боролась до конца, и не могла пропустить турнир. Благодарю всех за ту великолепную поддержку, которая была оказана сборной Аргентины в заключительных играх", - передает слова Месси Four Four Two.
Напомним, аргентинцы одержали победу над командой Эквадора (3:1) и завоевали путевку на мундиаль. Сам Месси сделал в матче хет-трик.
"Сегодня был важный день для Аргентины. Эта команда полностью заслужила то, чтобы сыграть на чемпионате мира в России. Мы проявили спокойствие и, слава богу, достигли цели. Было бы безумием, если бы мы не попали на чемпионат мира.
Нас критиковали, мы провели, по сути, три финала подряд. Сегодня же был самый важный день, особенно для старожилов сборной. Нам пришлось оградить себя от прессы и от болельщиков, думаю, это помогло нам сплотиться.
Важно было объединиться ради общей цели, и если все идут рука об руку, то это гораздо лучше, вся команда боролась до конца, и не могла пропустить турнир. Благодарю всех за ту великолепную поддержку, которая была оказана сборной Аргентины в заключительных играх", - передает слова Месси Four Four Two.
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