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СМИ: "Спартаку" не удалось договориться с Сердаром Таски по новому контракту

Защитник "Спартака" Сердар Таски не принял предложение красно-белых о продлении контракта, на данный момент переговоры приостановлены, передает ТАСС.

Действующий договор 30-летнего немца истекает летом 2018 года.

"Клуб и Таски с середины лета вели переговоры о продлении контракта, но не смогли прийти к соглашению – игрок не принял предложение "Спартака". В данный момент переговоры приостановлены.

Но Таски не против остаться в "Спартаке", стороны могут вернуться к обсуждению продления соглашения", – сообщил источник, близкий к клубу.
Теги: Спартак Таски
Сегодня, 12:51
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(2)
№16 Написал: Сибирячок (Сегодня, 14:05) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: zenit47
Цитата: safonas
может стоит поискать действительно сильного цз?

так там все в говно превращается

Это в тебе все в говно превращается. Попробуй опровергни ещё...


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№15 Написал: LIAZ677 (Сегодня, 14:01) #
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online

Бывает.
Регистрация: 3.04.2013
№14 Написал: vvSpartak (Сегодня, 13:48) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit47
так там все в говно превращается

ты случайно не из бывших защитников СМ?


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Я спросил:"Зачем ты жжешь?". А он в ответ: "Я? Я не жгу". Ну, дебилы..."- Широков о болельщиках
Регистрация: 16.07.2011
№13 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 13:42) #
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Болеет за:
«Факел»
Цитата: kraf
Так ведь кто его возьмет?

А зачем брать тех кого нельзя будет перепродать??? Главный критерий при покупке футболиста это прибыль, то есть сможешь ты его потом продать хотя бы по той же цене что купил.

Цитата: zenit47
Сильный ЦЗ стоит денег, платить миллионы за игрока с контрактом на год, Федун удушится

Сильный? У всех критерий силы разный. Для кого-то Боатенг сильный защитник, а для кого-то Мевля. Если первого ты ни при каких обстоятельствах не купишь, то второго проще простого их таких не один десяток в клубах ниже Спартака.


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009
№12 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 13:35) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Riders1990
Цитата: KOZbIPb
Вообще нужны такие контракты типа, ЗП 15000руб остальное все бонусы, хочешь милион получить - играй, победили все бонус, проиграли ну в следующий раз денюшку получишь...

Ну не 15 тыщ,сотки вполне хватит.А остальное бонусы.За каждый точный расчет,выигранные единоборство,голы и прочее

Соглашусь, но для всех скурпулезных подсчетов полезных действий игроков нужно будет клубу нанимать кроме бухгалтера еще и учетчика-расчетчика, типа.
Регистрация: 9.11.2010
№11 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 13:33) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: KOZbIPb
Вообще нужны такие контракты типа, ЗП 15000руб остальное все бонусы, хочешь милион получить - играй, победили все бонус, проиграли ну в следующий раз денюшку получишь...

Ну не 15 тыщ,сотки вполне хватит.А остальное бонусы.За каждый точный пас,выигранные единоборство,голы и прочее


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№10 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 13:30) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: KOZbIPb
Вообще нужны такие контракты типа, ЗП 15000руб остальное все бонусы, хочешь милион получить - играй, победили все бонус, проиграли ну в следующий раз денюшку получишь...

Нереально, к сожалению: за бугром хотят Месси, перекупить, вроде, уже за 400 млн. европейских рублей, хотя, конечно, Месси-инопланетянин, но это все скажется и на зарплатах наших футболеров, думаю.
Регистрация: 9.11.2010
№9 Написал: Игорь Владимирович Н. Москва (Сегодня, 13:29) #
  • -2
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online
Болеет за:
«Спартак»
Странный игрочишка. Достойно не сыграл за клуб ни одной игры. Несколько раз привез. Несколько раз потребовал досрочной замены, когда команде было совсем тяжко в обороне.
Нет к нему доверия!
Продайте хоть в убыток!


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«Per aspera ad astra».
Регистрация: 17.08.2007
№8 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 13:23) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Вообще нужны такие контракты типа, ЗП 15000руб остальное все бонусы, хочешь милион получить - играй, победили все бонус, проиграли ну в следующий раз денюшку получишь...
Регистрация: 22.08.2007
№7 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 13:19) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: афанасий
Цитата: zenit47
так там все в говно превращается

жить и работать нужно в любых ситуациях и приспосабливаться. Даже если и так (хотя я с такой формулировкой и не согласен), но полгода или год игрок ведь отыграет на уровне? Значит контракты нужно заключать сроком на 1 год, или если контракт длинный, то через год продавать игрока.

Сильный ЦЗ стоит денег, платить миллионы за игрока с контрактом на год, Федун удушится
Регистрация: 17.05.2013
№6 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 13:18) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: афанасий
Значит контракты нужно заключать сроком на 1 год, или если контракт длинный, то через год продавать игрока.

Прям арифметика какая-то... Заключили с Мумой-Ютумбой контракт на 4 года, а он не заиграл - продать его и вся недолга! Так ведь кто его возьмет?
Регистрация: 3.06.2014
№5 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 13:14) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Факел»
Цитата: zenit47
так там все в говно превращается

жить и работать нужно в любых ситуациях и приспосабливаться. Даже если и так (хотя я с такой формулировкой и не согласен), но полгода или год игрок ведь отыграет на уровне? Значит контракты нужно заключать сроком на 1 год, или если контракт длинный, то через год продавать игрока.


--------------------
Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009
№4 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 13:01) #
  • -2
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: safonas
может стоит поискать действительно сильного цз?

так там все в говно превращается
Регистрация: 17.05.2013
№3 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 12:59) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
новость ни о чём...


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за Спартак болеют сердцем, а за петухов зенитовских -только ртом и жопой!
Регистрация: 22.05.2015
№2 Написал: Realist2000 (Сегодня, 12:57) #
  • +5
  •  (7)

А что он выеживается? Очереди за ним не наблюдается,если не считать разовые интересы турок.Стабильностью не отличается. Лучший выход - зимой продать за любые деньги.
Регистрация: 20.03.2017
№1 Написал: safonas (Сегодня, 12:53) #
  • +5
  •  (7)

может стоит поискать действительно сильного цз?


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
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