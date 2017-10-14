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Данил Кленкин: В последних играх нам не везет, не хватает концентрации в заключительных моментах

"Крылья Советов" не смогли обыграть "Ротор-Волгоград" в матче 18-го тура ФНЛ. Данил Кленкин отметил, что футболисты самарского клуба в этом случае будут спрашивать только с самих себя.

- После поражения от "Факела" сегодня многие ждали другой игры в исполнении "Крыльев"...

- К сожалению, мы теряем очки там, где не хотели этого делать. Но все старались, бились. В последних играх нам немножко не везет, не хватает где-то концентрации в заключительных моментах. Сейчас, конечно, грустно, но ничего не потеряно. У нас есть задача, и нужно дальше работать.

- Во втором тайме "Крылья" сбились на более примитивный футбол - подачи, подачи и вера в Корниленко. С чем это было связано?

- Во втором тайме просто соперник сел низко, играл около своей штрафной. Низом в центр тяжело было пройти. Естественно, что мы старались использовать фланги, которые были более открыты. У нас и во втором тайме хватало моментов, чтобы забить гол, но у нас это сделать не получилось.

- В какой-то момент пошли маленькие хитрости со стороны соперника, затем игра останавливалась из-за травм. Насколько это помешало сломить сопротивление "Ротора"?

- Да это не помешало. К нам каждая команда приезжает так, а особенно та, которая на последнем месте. Они будут счастливы, что вничью с нами сыграли. Хитрости - это нормально. Судья, может быть, чуть-чуть добавил эмоций, но мы сами с себя спрашивать будем. Сегодня не забили - дальше, думаю, исправимся.

- "Ротор" занимает последнее место, но по игре так не кажется, согласитесь?

- Я бы не сказал, что текущее последнее место является заключительным. Две игры можно сыграть удачно и подняться выше. Все, кто ниже десятки, находятся в нескольких очках друг от друга. Сегодня одна команда на последнем месте, завтра она же может быть на двенадцатом.

Источник: Rusfootball.info
Теги: Крылья Советов Ротор-Волгоград Кленкин
Сегодня, 17:24
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