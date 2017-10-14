Данил Кленкин: В последних играх нам не везет, не хватает концентрации в заключительных моментах

"Крылья Советов" не смогли обыграть "Ротор-Волгоград" в матче 18-го тура ФНЛ. Данил Кленкин отметил, что футболисты самарского клуба в этом случае будут спрашивать только с самих себя.- К сожалению, мы теряем очки там, где не хотели этого делать. Но все старались, бились. В последних играх нам немножко не везет, не хватает где-то концентрации в заключительных моментах. Сейчас, конечно, грустно, но ничего не потеряно. У нас есть задача, и нужно дальше работать.- Во втором тайме просто соперник сел низко, играл около своей штрафной. Низом в центр тяжело было пройти. Естественно, что мы старались использовать фланги, которые были более открыты. У нас и во втором тайме хватало моментов, чтобы забить гол, но у нас это сделать не получилось.- Да это не помешало. К нам каждая команда приезжает так, а особенно та, которая на последнем месте. Они будут счастливы, что вничью с нами сыграли. Хитрости - это нормально. Судья, может быть, чуть-чуть добавил эмоций, но мы сами с себя спрашивать будем. Сегодня не забили - дальше, думаю, исправимся.- Я бы не сказал, что текущее последнее место является заключительным. Две игры можно сыграть удачно и подняться выше. Все, кто ниже десятки, находятся в нескольких очках друг от друга. Сегодня одна команда на последнем месте, завтра она же может быть на двенадцатом.Источник: