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Симеоне Индзаги: это результат, который войдет в историю клуба

Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги прокомментировал победу над "Ювентусом" (2:1) в 8-м туре чемпионата Италии.

"Это результат, который войдет в историю клуба. Я сказал ребятам в перерыве, что мы могли бы действовать лучше в последней трети поля. У нас все было хорошо, но чтобы выиграть, нам нужно было иметь холодные головы и играть без давления. Теперь все правильно, что люди говорят о "Лацио", так как сегодня мы достигли чего-то замечательного", - цитирует Индзаги Mediaset Premium.
Теги: Индзаги Лацио Ювентус
Сегодня, 11:01
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