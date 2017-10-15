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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Симеоне Индзаги: это результат, который войдет в историю клуба
Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги прокомментировал победу над "Ювентусом" (2:1) в 8-м туре чемпионата Италии.
"Это результат, который войдет в историю клуба. Я сказал ребятам в перерыве, что мы могли бы действовать лучше в последней трети поля. У нас все было хорошо, но чтобы выиграть, нам нужно было иметь холодные головы и играть без давления. Теперь все правильно, что люди говорят о "Лацио", так как сегодня мы достигли чего-то замечательного", - цитирует Индзаги Mediaset Premium.
"Это результат, который войдет в историю клуба. Я сказал ребятам в перерыве, что мы могли бы действовать лучше в последней трети поля. У нас все было хорошо, но чтобы выиграть, нам нужно было иметь холодные головы и играть без давления. Теперь все правильно, что люди говорят о "Лацио", так как сегодня мы достигли чего-то замечательного", - цитирует Индзаги Mediaset Premium.
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