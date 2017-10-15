Рой Ходжсон: сказал игрокам, что они заслужили выпить после победы над чемпионом

Главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон поделился мнением о матче с ""Челси" (2:1) в 8-м туре АПЛ."Я только что сказал игрокам, что они заслужили право выпить, потому что мы играли с чемпионом Англии и ушли с поля с заслуженной победой. За последний месяц мы потерпели ряд тяжелых поражений, однако даже в тех матчах были моменты, которые демонстрировали, что все не так плохо, несмотря на результат.Сейчас я пью не слишком много. Красное вино – не лучший выбор, если вы не хотите переборщить с калориями, но сегодня я позволю себе бокал. Горжусь своими парнями", - цитирует Ходжсона ВВС.