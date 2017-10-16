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Кирилл Комбаров: поле на стадионе "Зенита" не самое лучшее

Защитник тульского "Арсенала" Кирилл Комбаров высказал мнение об игре на стадионе "Санкт-Петербург" против "Зенита" (1:0).

"Если говорить о поле, то оно ровное, но рыхлое и не самое лучшее в российском чемпионате. Тем не менее это нормальное поле", - передает слова Комбарова "Чемпионат".
Теги: Комбаров К. Арсенал Тула
Сегодня, 06:37
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