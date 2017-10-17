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"Мальме" в 20-й раз стал победителем чемпионата Швеции

"Мальме" за три тура до окончания первенства Швеции завоевал чемпионство, передает "Газета.Ru".

После победы над "Норрчепингом" (3:1) лидеры чемпионата оторвались от идущего на втором месте клуба АИК на десять очков. Для "Мальме" это 20-й титул чемпиона Швеции в истории.
Теги: Мальме
Сегодня, 07:42
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