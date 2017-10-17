Опрос:

Как сыграют ЦСКА и "Базель"?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Спартак" со счетом 5:1 уничтожил "Севилью"

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Спартак" на своем поле не оставил шансов "Севилье".

Лига чемпионов

3 тур

"Спартак" - "Севилья" 5:1

Голы: Промес, 18, Мельгарехо, 59, Глушаков, 67, Адриано, 75, Промес, 90 - Кьер, 30.

"Спартак": Селихов, Комбаров, Джикия, Таски, Ещенко, Глушаков, Фернандо, Промес, Попов (Пашалич, 57), Самедов (Мельгарехо, 25), Адриано.

"Севилья": Рико, Меркадо, Лангле, Кьер, Эскудеро, Писарро, Крон-Дели (Васкес, 68), Банега, Сарабия, Нолито (Навас, 76), Бен-Йеддер (Муриэль, 82).

Предупреждения: Джикия, 34, Эскудеро, 37, Адриано, 45, Писарро, 89.
Теги: Спартак Севилья
Вчера, 23:38
Напечатать
159
(15)
Вернуться назад   1 2 3 4 5 6   Следующая страница
№159 Написал: Ssakoll2 Столица Российской Империи (Сегодня, 00:27) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Campos
Сегодня я вернулся в 90-е!

Упаси Боже!!!!!!!! Сплюнь, дурак.
Регистрация: 28.01.2016
№158 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 00:26) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SHIGA
Для Российских команд это рекорд 5-1 в лиге чемпионов?


Самый крупный счёт во встречах «Спартака» в Лиге чемпионов зарегистрирован 26 августа 1998 года. В этот день «Спартак» у себя дома в ответном матче квалификационного раунда разгромил болгарский «Литекс Ловеч» со счётом 6:2.

В первом матче между соперниками также была крупная победа москвичей 5:0.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№157 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 00:25) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: Пивовед
достаточно одной ничьи на выезде, и победы над Марибором дома.
С Победой, Серж !

Если бы..
Привет, Леха.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№156 Написал: trent (Сегодня, 00:25) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Visio
Цитата: Hitman
вот ответ всем критикам Комбарова,мол Промес в Европе ничего не показал,Глушаков мол слабый игрок и тд. Вот вам ответ на табло,Спартак если выходит в ЛЧ то бьется с грандами не то что какие нибудь бомжи гордятся победами над пивными Вардарами или дохлая конюшня где все победы на дурака без какой либо игры,ешьте теперь свое говно вместе с Червиченко,а мы радуемся яркой и важной победе Спартака.Всех КБ и всех кто искренно переживал за Спартак,С Победой мужики!!!

Играли мы с этим Спартаком 5 1 выиграли.....

бомжи играли с отдыхавшим Спартаком... smile


--------------------
Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№155 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 00:24) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Давайте хоть на этот день обойдемся без кидания друг в друга оскорблений, те, кто чувствует себя от каких-то слов оскорбленными, не откликайтесь, но и не зазнавайтесь уж так сильно. Давайте просто радоваться то ли такой нежданной, то ли еще какой победе российской команды!!! Отдохнем от говнокиданий, а?
Регистрация: 9.11.2010
№154 Написал: Hitman (Сегодня, 00:23) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Ssakoll2
Да харэ уже... Будкт день. Будет матч. Пока только вы огребаете по полной.

вообще то третья победа подряд,а огребаете реально вы,с Онжи отскок и просер с Тулой,а епсли ты про личные матчи,так Спартак в Москве вас в том году обыграл,поэтому не нужно тут рассказывать сказки,думайте о кониках для начала,кто то потеряет очки и это хорошо))
Регистрация: 20.04.2017
№153 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 00:22) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
И где-то сейчас Виктор викдо ( хозяин этого сайта)на коленях берет вью у червя.. joy
Регистрация: 22.05.2015
№152 Написал: freddyk С- Петербург (Сегодня, 00:22) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: maradona72
Похоже не совсем так..Хотя, хyле тут говорить. Рано еще...Но 3 место почти в кармане


Да, похоже, но "Если Спартак не просрет два выезда , и дома выиграет у Марибора", то точно проходит.
Регистрация: 15.03.2012
№151 Написал: Maks Москва (Сегодня, 00:21) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
вспомнился матч 20-ти летней давности Спартак - Сьон 5-1, был тогда на стадионе, эмоции похожие)))


--------------------
Истина бывает часто настолько проста, что в неё не верят
Регистрация: 10.01.2006
№150 Написал: Campos Москва (Сегодня, 00:19) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Сегодня я вернулся в 90-е!
В историю запишем, но впереди важные матчи с Амкаром и Нальчиком, за место в новой Лиге Чемпионов и дальнейшем продвижении в Кубке.
С Победой, Красно-Белые!!!!
Регистрация: 26.12.2008
№149 Написал: Ssakoll2 Столица Российской Империи (Сегодня, 00:18) #
  • -6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Hitman
Цитата: Visio
Готовьтесь и в ответном на гамно арене вас раскатаем

гавно это ваш скворечник для бакланов,с поле для регби,все с кем вы играли про поле постоянно говорят,так что мыльте сраки

Да харэ уже... Будкт день. Будет матч. Пока только вы огребаете по полной.
Регистрация: 28.01.2016
№148 Написал: Frost_033 Акапулько (Сегодня, 00:16) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ajax101
Цитата: vlees:
С победой,у Червиченко наверно норм подгорело:)))


Мог и инсульт словить...


У гусеницы негде инсульту случиться...
Регистрация: 14.06.2015
№147 Написал: Hitman (Сегодня, 00:15) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Федун, продавай спартак, пока акции подскочили, хоть какие-то копейки получишь, не то завтра будет поздно.

скоморох....
Регистрация: 20.04.2017
№146 Написал: fd65 (Сегодня, 00:15) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Visio
Цитата: Hitman
вот ответ всем критикам Комбарова,мол Промес в Европе ничего не показал,Глушаков мол слабый игрок и тд. Вот вам ответ на табло,Спартак если выходит в ЛЧ то бьется с грандами не то что какие нибудь бомжи гордятся победами над пивными Вардарами или дохлая конюшня где все победы на дурака без какой либо игры,ешьте теперь свое говно вместе с Червиченко,а мы радуемся яркой и важной победе Спартака.Всех КБ и всех кто искренно переживал за Спартак,С Победой мужики!!!

Играли мы с этим Спартаком 5 1 выиграли.....

В четверг викингам не проебите..., пенталюбители....))))
Регистрация: 3.12.2016
№145 Написал: rigoletto Белгород (Сегодня, 00:15) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Ох спасибо.

Армейцам завтра удачной игры


--------------------
я думаю что всё будет хорошо
Регистрация: 22.04.2009
№144 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 00:15) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: mongolor
а вам честь и хвала на сегодня


просто спасибо )))


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№143 Написал: Ssakoll2 Столица Российской Империи (Сегодня, 00:14) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Севилья, конечно, полное гомно в этом матче...Не настроились и рассыпались, как девчонки после голов. Хрюши -молодцы! Ну а как иначе при таком счете и полном опусташении в глазах гишпанцев. Боролись, играли... МОЛОДЦЫ! Могу лишь поздравить с победой!
Регистрация: 28.01.2016
№142 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 00:14) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vlees:
С победой,у Червиченко наверно норм подгорело:)))


Мог и инсульт словить...
Регистрация: 14.04.2008
№141 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 00:14) #
  • +4
  •  (4)
online

Цитата: freddyk
9 очков всегда были проходными.

Похоже не совсем так..

Хотя, хyле тут говорить. Рано еще...Но 3 место почти в кармане.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№140 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 00:14) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
КБ и адекватов других клубов с победой. Но есть все-таки ничтожества, типа Блессинга. Ничего святого. И уже закрадываются подозрения что Блессинг и Червиченко это одно и то же лицо. Почитаем завтра бывшего.
Регистрация: 20.03.2014
№139 Написал: Hitman (Сегодня, 00:14) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vlees:
С победой,у Червиченко наверно норм подгорело:)))

скажет что тупо везение sweat_smile Хотя я думаю сегодня он не вылезет,диарея и говнотоксикоз ему обеспечены
Регистрация: 20.04.2017
№138 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 00:13) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
и снова творится История .
Сегодня- состоялась первая победа тренерского штаба под руководством Массимо Карреры в Лиге Чемпионов.
и Первая победа НАШЕЙ КОМАНДЫ !

и не просто трудовая 1-0, а праздничная фантастическая 5-1.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№137 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 00:13) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: freddyk
Цитата: maradona72
Если Спартак не просрет два выезда , и дома выиграет у Марибора. Спартак в этом случае выйдет из группы?


Насколько я помню, 9 очков всегда были проходными. В этом случае у Спартака 10 будет


Пару лет назад Наполи не вышел из группы с 11 очками
Регистрация: 14.04.2008
№136 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 00:13) #
  • +4
  •  (6)
online

Цитата: Сибирячок
Спартак с Карпиным и девятью очками прошёл только в ЛЕ.

и мог выиграть ЛЕ, лишь Порто помешал
Регистрация: 20.04.2016
№135 Написал: fd65 (Сегодня, 00:11) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Федун, продавай спартак, пока акции подскочили, хоть какие-то копейки получишь, не то завтра будет поздно.

Удавись желчью, дебил.... Что ты, что Червь жирный-два сапога пара....
Регистрация: 3.12.2016
№134 Написал: freddyk С- Петербург (Сегодня, 00:11) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Спартак с Карпиным и девятью очками прошёл только в ЛЕ.


Это было досадное недоразумение(
Регистрация: 15.03.2012
№133 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 00:11) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
мы оступаемся феерично и побеждаем эпично..
мы- московский Спартак !

Сосьедад который мы отжарили в ЛЕ , всего в трех очках от Севильи в чемпионате Испании! .Севилья настроилась на говно и поплатилась......а вам честь и хвала на сегодня...
Регистрация: 24.04.2009
№132 Написал: Nemo (Сегодня, 00:10) #
  • +3
  •  (5)
online

Цитата: maradona72
Если Спартак не просрет два выезда , и дома выиграет у Марибора. Спартак в этом случае выйдет из группы?

Да! Севилья тогда уже ниже окажется!


--------------------
...
Регистрация: 10.06.2015
№131 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 00:09) #
  • +6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Соперники по РПФЛ , спасибо за хорошие посты!
Супер матч! Всем нашим клубам удачи в Европе.. желательно повторить stuck_out_tongue_winking_eye

П.с Для Российских команд это рекорд 5-1 в лиге чемпионов?
Регистрация: 22.05.2015
№130 Написал: cerberspb Санкт-Петербург (Сегодня, 00:09) #
  • +9
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
если бы сам не видел, то бы не поверил! молодцы Спартаковцы, достойно смотрелись, с победой!
Регистрация: 10.07.2009
Вернуться назад   1 2 3 4 5 6   Следующая страница
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.